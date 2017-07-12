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03:29 (мск), источник: Baikal-info.ru

Дорогу вокруг сквера Кирова в Иркутске начнут ремонтировать 15 июля

В центре Иркутска начнется ремонт дорог.

С 13 июля 2017 года в Иркутске начнётся ремонт проезжей части на ул. Ленина на участках от ул. Канадзавы до ул. Карла Маркса и от ул. Дзержинского до ул. Седова в рамках муниципальной программы «Дороги города Иркутска на 2013−2019 годы». Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на председателя комитета городского обустройства администрации Елену Федорову. С 15 июля также начнется ремонт проезжей части вокруг сквера им. Кирова. Подрядчиком является МУП «Иркутскавтодор».

По словам Елены Федоровой, движение транспорта на указанных участках ограничивать не будут. «Но автовладельцам все-таки рекомендуем планировать маршруты через центр города с учетом информации о ремонте», — уточнила она.

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