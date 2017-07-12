Дорогу вокруг сквера Кирова в Иркутске начнут ремонтировать 15 июля

С 13 июля 2017 года в Иркутске начнётся ремонт проезжей части на ул. Ленина на участках от ул. Канадзавы до ул. Карла Маркса и от ул. Дзержинского до ул. Седова в рамках муниципальной программы «Дороги города Иркутска на 2013−2019 годы». Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на председателя комитета городского обустройства администрации Елену Федорову. С 15 июля также начнется ремонт проезжей части вокруг сквера им. Кирова. Подрядчиком является МУП «Иркутскавтодор».