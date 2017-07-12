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03:27 (мск), источник: VLADNEWS

Приморский Арбитраж вновь рассмотрит дело Пушкарева

Заседание назначено на сегодня, 12 июля.

Источник: AP 2017

Арбитражный суд Приморского края сегодня, 12 июля, рассмотрит касационную жалобу ООО «Востокцемент» к Управлению федеральной антимонопольной службы. Как сообщает корреспондент РИА VladNews, заседание назначено на 17.00.

Речь идет о результатах расследования антимонопольного ведомства, которое явилось отправной точкой в деле временно отстраненного от должности главы Владивостока Игоря Пушкарева. УФАС указал, что с 2008 года Игорь Пушкарев организовал приобретение строительных материалов с нарушением закона у компании ООО «Востокцемент», владельцем которой является его семья.

Дело рассматривается в судах различных инстанций уже 1 год, 7 месяцев и 16 дней. Суды первых двух инстанций признали незаконным решение УФАС, но затем УФАС обжаловало эти решения. После того, как Верховный суд отказал в рассмотрении дела, оно вновь вернулась в Приморский Арбитраж.

Признание незаконным решения УФАС разбивает все доводы обвинения Игоря Пушкарева. Несмотря на арест, он остается главой Владивостока, срок его полномочий заканчивается только в 2018 году.

Напомним, Игорь Пушкарёв, его родной брат Андрей (до 2015 года возглавлявший компанию «Востокцемент») и Андрей Лушников были задержаны в июне прошлого года, в рамках уголовного дела по злоупотреблению должностными полномочиями и коммерческом подкупе при организации поставок строительных материалов. В мае 2017 года стало известно, что расследование по делу «братьев Пушкарёвых» завершено, а участники процесса начали ознакомление с материалами дела.

Несмотря на то, что формально следствие по уголовному делу закончено, сторона обвинения всё равно ходатайствовала о продлении мер пресечения всем подозреваемым. На сегодняшний день Игорь Пушкарёв и Андрей Лушников находятся под арестом в СИЗО «Матросская тишина». Андрею Пушкарёву также был продлён домашний арест в Москве до 30 сентября 2017 года.

Отметим, что свою вину Игорь Пушкарев не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, он уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.

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