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03:23 (мск), источник: ДЕЙТА

Обогревом приморского поселка озаботился ОНФ

Обогревом приморского поселка озаботился ОНФ.

В Приморье активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта держат на контроле ход подготовки к отопительному сезону в поселке городского типа Сибирцево, об этом ИА «Дейта.ру» сообщила пресс-служба ОНФ В Приморском крае.

Этому послужили обращения жителей, которые поступали как в ОНФ, так и в местные органы власти. В обращениях говорилось, что во всех домах поселка минувшей зимой было очень холодно, батареи совсем не грели. Как сообщил член регионального штаба ОНФ Алексей Тимченко, общественники приняли решение выехать на место и осмотреть котельные, оценив, какие действия предпринимаются, чтобы не допустить проблем с теплоснабжением поселка в течение будущего отопительного сезона.

«Выезд общественников прошел совместно с группой специалистов Главного управления МЧС России по Приморскому краю, также в работе участвовали представители департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Приморского края и сотрудники администрации Черниговского района. Комиссия осмотрела местную котельную, оценив подготовку к осенне-зимнему отопительному сезону. Котельная отапливает жилой фонд. В нем состоит более 40 многоквартирных домов, где проживают свыше 1,8 тысячи человек, 385 из них — дети. Основная цель проведенного мероприятия — не допустить повторения проблем с отоплением в поселке будущей зимой, — отметил Тимченко».

В ходе выезда установлено, что работа по подготовке к зиме ведется, но есть проблемы, требующие решения — в частности, снижение параметров теплоносителя из-за технических проблем работы с твердым топливом, используемым теплоснабжающей организацией.

В администрации Сибирцево прошло выездное заседание краевого оперативного штаба по подготовке к отопительному сезону, по результатам которого главе сельского поселения и представителям теплоснабжающей организации были даны рекомендации и указания по устранению имеющихся проблем. Вопрос устранения недостатков теперь находится на контроле краевого оперативного штаба по подготовке к отопительному сезону.

«Ближайшее заседание краевого оперативного штаба теперь пройдет в августе, где будет заслушан и вопрос о ситуации на котельных поселка Сибирцево. Мы надеемся, что усиление контроля за объектами теплоснабжения, своевременное обнаружение неполадок в системе отопления и их устранение позволят нормально пройти будущий отопительный сезон и проблем у жителей больше не возникнет. Со своей стороны, ОНФ держит ситуацию на контроле, — отметил Тимченко».

Екатерина Брязгунова.

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