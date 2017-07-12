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03:54 (мск), источник: ДЕЙТА

В Приморье готовы к появлению холеры на ВЭФ

В Приморье готовы к появлению холеры на ВЭФ.

Источник: РИА "Новости"

Условное обнаружение опаснейшего заболевания — холеры отрабатывают сегодня врачи краевых и городских лечебных учреждений Приморья совместно с эпидемиологами территориального управления Роспотребнадзора, об этом ИА «Дейта.ру» сообщили в краевом департаменте здравоохранения.

Согласно сценарию учений, всё случается в период прибытия гостей и участников Восточного экономического форума в сентябре 2017 года. По условной версии, в одну из гостиниц кампуса ДВФУ на Русском острове заселяется группа представителей иностранного СМИ, у одного из которых появляются жалобы на ухудшение состояния здоровья с признаками острого инфекционного заболевания.

«Нами будут продемонстрированы отрабатываемые в таких случаях схемы: оповещение администратором гостиницы — прибытие бригады “скорой” помощи — сбор эпидемиологического анамнеза — установление диагноза — подозрение на холеру, и далее — госпитализация больного в инфекционный госпиталь — проведение дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий — обеспечение усиленной охраны в очаге ограничительных мероприятий, заключительная дезинфекция силами специализированной организации дезинфекционного профиля — Владивостокской дезстанции», — сообщил главный санитарный врач Приморья Дмитрий Маслов.

При этом органы Роспотребнадзора и учреждения здравоохранения должны установить контактирующие с заболевшим лица, изолировать их, обследовать объекты окружающей среды во избежание распространения опасной инфекции.

«В ходе учений продемонстрируем работу холерного госпиталя и изолятора, которые развернуться на базе Краевой клинической больницы № 2», — сообщили в департаменте здравоохранения.

Учения по обеспечению санитарной охраны территории проходят в Приморье регулярно, специалисты отрабатывают всевозможные варианты, нацеленные на предотвращение заносов из-за рубежа опасных для окружающих инфекционных болезней.

Анастасия Качимская.

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