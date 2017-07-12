Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: российские туристы бегут в Крым и Сочи
Сургутский хирург-проктолог поплатился за селфи из операционной
Германия обратилась к России с призывом из-за поставки в Крым
Что нам продают под видом свежей вишни и черешни
Девушка с монобровью покорила интернет (фото)
Мировой опыт: как использовать мусор в полезных целяхС развитием технологий проблема переработки мусора должна становиться всё менее актуальной. Научные изобретения приводят к новым, пускай и не самым обычным решениям
«Клон» 16 лет спустя: интервью с Джованной Антонелли
19-летняя дочь Умы Турман получила первую роль в кино
Продажа «ельцинского» «Мерседеса»: разгорается скандал
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
СМИ: Татарстан говорит о последствиях из-за непродления статуса
СМИ: В Киеве об умопомрачении бойцов АТО от ТВ РФ
16-летняя дочь Ивана Урганта покорила всех своей красотой (фото)
Бывшая жена Пескова опубликовала фото с молодым бойфрендом
США направили к берегам Украины военные корабли – СМИ
Танк РФ произвел фурор на Ближнем Востоке – СМИ
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Ставки по ипотеке упали до минимума
Фоторепортажи
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
12Щиты Венесуэлы
05:20 (мск), источник: АиФ Красноярск

«Роев ручей» вошел в топ-10 самых популярных зоопарков России

В рейтинге красноярский зоопарк оказался на 4 месте.

«Роев ручей» вошел в топ-10 лучших и популярных зоопарков России. В рейтинге самых посещаемых зоопарков красноярский занял 4 место.

По данным аналитического агентства ТурСтат, в прошлом году «Роев ручей» посетили 750 тыс. человек. На первом месте оказался московский зоопарк, который в 2016 посетили 3,5 млн человек, на втором месте новосибирский, а на третьем -ленинградский.

Отметим, что агентство сравнивало не только посещаемость, но и стоимость входных билетов по стране. Так, в среднем за вход необходимо заплатить от 250 руб. до 500 руб., а для детей — бесплатно. до 500 руб., детский — 100 руб.

Кстати, в целом по России посещаемость зоопарков выросла на 5−10%.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
"Как существовать на эти деньги". Учитель задала вопрос президенту Путину
Лавров пригрозил ответными мерами на арест дипсобственности РФ
Глава ЦРУ рассказал, с какими угрозами сталкиваются США
В Госдуму внесли законопроект об упрощении возврата налогов
Трамп-младший объяснил свое молчание о встрече с Весельницкой
СМИ: Минкульт улучшит культурную инфраструктуру регионов
Белый дом ограничил использование Касперского для госструктур
Абхазия обещает 1 млн руб. за сведения об убийце туриста из РФ
Спорт
8 легионеров на сезон: чем это грозит топ-клубам РФПЛ Судя по всему, с сезона-2018/19 РФПЛ станет жить по лимитному правилу «8 иностранцев + 17 россиян» в заявке. Соответствующее решение должны принять в сентябре
Авто
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить «Нива» маленькая? «Нива» тесная? Оказывается, это вовсе не проблема: как говорится, были бы руки на месте
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
«Клон» 16 лет спустя: интервью с Джованной Антонелли 41-летняя исполнительница главной роли — красавицы Жади — в популярном бразильском телесериале рассказала «Кино Mail.Ru» о своем планируемом визите в Россию, макияже со стрелками и титуле секс-символа
Недвижимость
Дизайн маленькой кухни: чего не нужно делать
Как можно преобразить двушку в «брежневке»
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
Общежития могут заменить молодежными кооперативами
Леди
7 идей, что надеть на пляж (если вы сожгли парео) Если вы уже купили свой идеальный купальник и отсчитывается часы до отъезда в теплые края, советуем ознакомиться с нашим гидом по пляжной моде
Дети
50-летняя Татьяна Овсиенко готова родить троих детей Певица соскучилась по радостям материнства. 
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь