«Роев ручей» вошел в топ-10 самых популярных зоопарков России

«Роев ручей» вошел в топ-10 лучших и популярных зоопарков России. В рейтинге самых посещаемых зоопарков красноярский занял 4 место.

По данным аналитического агентства ТурСтат, в прошлом году «Роев ручей» посетили 750 тыс. человек. На первом месте оказался московский зоопарк, который в 2016 посетили 3,5 млн человек, на втором месте новосибирский, а на третьем -ленинградский.

Отметим, что агентство сравнивало не только посещаемость, но и стоимость входных билетов по стране. Так, в среднем за вход необходимо заплатить от 250 руб. до 500 руб., а для детей — бесплатно. до 500 руб., детский — 100 руб.