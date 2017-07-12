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05:22 (мск), источник: Вести - Красноярск

Обитатели тайги всё чаще появляются в мегаполисе

Дикое соседство. В Красноярске число контактов с птицами, лисами, медведями достигает своего летнего максимума. Причём представители фауны не просто забредают к людям, но иногда и останавливаются на ПМЖ.

Этих лисят красноярец повстречал не в диком лесу, а почти в центре города — на острове Татышев. Несколько лет назад лисы могли попасть сюда по воде. В этом году у рыжего семейства случилось пополнение. И малыши с первых дней начали привыкать к людям. Едят почти с рук и охотятся на многочисленных жителей острова — сусликов.

«Обилие сусликов и других грызунов, которое встречается на территории острова Татышев, позволяет существовать этим шести особям лисиц. Число особей может размножаться там, если кормовая база позволяет», — пояснил кандидат биологических наук, доцент СФУ Владимир Емельянов.

Лис красноярцы воспринимают как милых соседей. Но такое соседство имеет и свой риск. Дело даже не в зубах, а в бешенстве: эти животные могут быть его переносчиками. Дикие встречи стали происходить чаще и на Столбах: в заповеднике медведи выходят на туристические тропы. Рост активности косолапых связывают с наступлением брачного периода. В красноярском зоопарке тоже летний пик активности: просят взять найденного орлёнка, косулю, сову, медвежонка. Часто спасают их против воли, пока те отбились от сородичей.

«Вырастить дикое животные человек, как правило, не может. В дикой природе существуют хищники, и они питаются слабыми. И если мы начнём спасать всех слабых, как бы грустно это ни звучало, то мы просто обречём на голодную смерть другой вид животных», — отметила сотрудник парка флоры и фауны «Роев ручей» Евгения Гончарова.

Маленький суслик или огромный медведь — неважно, в любом случае учёные советуют не мешать им жить самостоятельно. В частности, не подкармливать. Допустим, в колонии сусликов это может привести к резкому росту популяции и уже потом к серьёзным болезням. То есть помощь может оказаться по-настоящему медвежьей услугой.


Владимир БОГОМОЛОВ

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