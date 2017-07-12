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05:46 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярцы возмущены ремонтом дорог в дождь на Красрабе

Инцидент обсуждают в группе «ЧП Красноярск».

В Красноярске на пр. им. газеты «Красноярский рабочий» укладывали асфальт в ливень. Инцидент, который произошел вечером 11 июля, обсуждают в группе «ЧП Красноярск».

На записи видно, как техника работает на проспекте и дорожники продолжают укладывать асфальт, несмотря на проливной дождь. От горячего асфальта сразу же поднимается пар. Некоторые очевидцы были возмущены таким ремонтом дорог, а другие решили заступиться за дорожников, объясняя, что по новой технологии такое возможно.

Известно, что на ремонт дорог есть гарантия, и подрядчик, в случае, если асфальт начнет быстро разрушаться, должен будет переделать все за свой счет.

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