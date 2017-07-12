Экологией Красноярска займутся специалисты из Японии

Ежегодно Красноярск сжигает более 5 миллионов тонн угля, и это японские специалисты считают основной проблемой для экологии города. Так как возможности замены топлива на более экологичное нет, ближайшая ветка газопровода находится очень далеко, эксперты предлагают ликвидировать мелкие котельные и сделать работу городских ТЭЦ более эффективной. В частности, изменить систему доставки тепла до потребителей.



Также японцы рекомендовали энергетикам полагаться на нужды каждого потребителя, а не подавать одинаковый кипяток в батареи всех горожан. Для этого в каждом доме Красноярска нужно установить систему мониторинга, что позволит контролировать потребности и снизить объёмы сжигания топлива, а значит, вредных выбросов на 5%. Отметим, участие японцев в экологической жизни города стало возможным благодаря программе «Низкоуглеродный город» международной компании АТЭС, конкурс на участие в которой выиграл Красноярск.



«Красноярск по сути дела промышленный город, и промышленные предприятия являются его сердцем. Без них Красноярск существовать не сможет. Отсюда основная проблема — улучшение экологической ситуации без ухудшения ситуации экономической. Именно над решением этой проблемы и работает наша компания», — сказал специалист компании «Никкен Сэккей» Синдзи Ямамура (Япония).



Сейчас специалисты из страны Восходящего солнца приехали в Красноярск, чтобы вживую изучить техническую сторону промышленных предприятий и городских ТЭЦ. Также японские специалисты обратили внимание на несовершенство дорожной обстановки в городе, которая негативно сказывается на экологии.



Следующая встреча японской делегации и представителей администрации города назначена на конец сентября. Тогда специалисты предложат конкретные решения по улучшению экологии краевого центра.





Владислав ТАМОШАУСКАС



