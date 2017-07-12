На фестиваль имени Высоцкого зовут во Владивостоке
На фестиваль имени Высоцкого зовут во Владивостоке.
На фестиваль имени Высоцкого зовут во Владивостоке.
Второй фестиваль имени Владимира Высоцкого «Парус» пройдет в приморской столице, об этом ИА «Дейта.ру» сообщили в администрации Владивостока. Уже стартовал прием заявок — участие в фестивале могут принять все желающие горожане, неравнодушные к творчеству Владимира Семеновича. Награждение победителей и
Организатор фестиваля — администрация Владивостока — предлагает творческим владивостокцам продемонстрировать вокальное и хореографическое мастерство, артистизм, навыки художественного чтения в четырех номинациях фестиваля:
· художественное чтение стихов В. Высоцкого;.
· театральные миниатюры, отрывки из спектаклей и фильмов (длительность не более 10 минут), связанных с творчеством В. Высоцкий;.
· вокальное исполнение песен В. Высоцкого;.
· хореография и пластика под музыку В. Высоцкого.
Как сообщили в управлении культуры администрации Владивостока, фестиваль пройдёт в три этапа — отборочный, подготовительный и
Напомним, что первый фестиваль прошел в прошлом году. В ходе
Для справки:
Чтобы принять участие во втором фестивале, необходимо до 15 июля направить заявкуна электронную почту или по адресу: Океанский проспект, д. 54, оф. 315 В.
Екатерина Брязгунова.