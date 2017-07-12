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05:52 (мск), источник: ДЕЙТА

На фестиваль имени Высоцкого зовут во Владивостоке

На фестиваль имени Высоцкого зовут во Владивостоке.

Второй фестиваль имени Владимира Высоцкого «Парус» пройдет в приморской столице, об этом ИА «Дейта.ру» сообщили в администрации Владивостока. Уже стартовал прием заявок — участие в фестивале могут принять все желающие горожане, неравнодушные к творчеству Владимира Семеновича. Награждение победителей и гала-концерт состоится 28 июля на набережной Спортивной гавани.

Организатор фестиваля — администрация Владивостока — предлагает творческим владивостокцам продемонстрировать вокальное и хореографическое мастерство, артистизм, навыки художественного чтения в четырех номинациях фестиваля:

· художественное чтение стихов В. Высоцкого;.

· театральные миниатюры, отрывки из спектаклей и фильмов (длительность не более 10 минут), связанных с творчеством В. Высоцкий;.

· вокальное исполнение песен В. Высоцкого;.

· хореография и пластика под музыку В. Высоцкого.

Как сообщили в управлении культуры администрации Владивостока, фестиваль пройдёт в три этапа — отборочный, подготовительный и гала-концерт. На гала-концерте будут определены лауреаты и обладатель Гран-при фестиваля, состоится их награждение. Общий призовой фонд — 40 тысяч рублей.

Напомним, что первый фестиваль прошел в прошлом году. В ходе гала-концерта зрителям было представлено порядка 30 номеров: конкурсанты исполнили Высоцкого вживую вместе с оркестром, большинство номеров сопровождались выступлением танцоров и специальным видеорядом. Дополнили впечатления оригинальные декорации в стиле «модерн». Всё это сделало гала-концерт по-настоящему ярким и зрелищным. «Своего» Высоцкого исполнили горожане самого разного возраста и профессий. Обладателем Гран-при — сертификата на 100 000 рублей — стал Михаил Гарчев, представивший сложную композицию «Кони привередливые».

Для справки:

Чтобы принять участие во втором фестивале, необходимо до 15 июля направить заявкуна электронную почту или по адресу: Океанский проспект, д. 54, оф. 315 В.

Екатерина Брязгунова.

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