Более 1400 новых дорожных знаков установят во Владивостоке

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, дорожные знаки будут оповещать участников дорожного движения о приоритетах движения, участках дорог с односторонним движением, направлении движения по полосам, а также о пешеходных переходах и искусственных дорожных неровностях.

Напомним, что в рамках реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» во Владивостоке ведется комплексный ремонт дорожного полотна и пешеходных зон. В этом году отремонтируют улицу Светланскую (от ул. Уборевича до остановки общественного транспорта «ДВГТУ» и от улицы Луговой до остановки общественного транспорта «Гайдамак»), улицу Выселковую, Народный проспект (от Океанского проспекта до транспортного кольца 3-й Рабочей), автомобильные дороги по улицам Верхнепортовой, Гоголя, Всеволода Сибирцева, Фадеева (на участках от ул. Спортивной до дома № 1 по ул. Фадеева и от дома № 42а до дома № 53 по ул. Фадеева). На пяти объектах работы уже ведутся.