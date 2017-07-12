Четырнадцать двойняшек появилось на свет в роддоме Владивостока
Рождаемость в регионе
Рождаемость в регионе
Специалисты роддома № 3 Владивостока подвели итоги работы акушерского стационара за минувшее полугодие, сообщает РИА VladNews со ссылкой на роддом № 3. Рождаемость в учреждении
Сообщается, что за первые 6 месяцев 2017 года в учреждении было принято 1213 родов.
Для примера, в 2016 году в родильном доме № 3 Владивостока было принято 2682 малыша, а 2015 год и вовсе стал рекордным для учреждения, тогда здесь появились на свет 2878 новорожденных.
Стоит отметить, что родильный род № 3 принимает будущих со всех уголков Приморского края.