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06:16 (мск), источник: VLADNEWS

Четырнадцать двойняшек появилось на свет в роддоме Владивостока

Рождаемость в регионе по-прежнему остается на высоком уровне.

Специалисты роддома № 3 Владивостока подвели итоги работы акушерского стационара за минувшее полугодие, сообщает РИА VladNews со ссылкой на роддом № 3. Рождаемость в учреждении по-прежнему остается на высоком уровне.

Сообщается, что за первые 6 месяцев 2017 года в учреждении было принято 1213 родов. Акушеры-гинекологи «третьего» роддома помогли появиться на свет 1222 малышам, 28 из которых являются двойняшками (14 двоен). Количество мальчиков и девочек в общем показателе рождаемости почти одинаково — 612 и 610, соответственно.

Для примера, в 2016 году в родильном доме № 3 Владивостока было принято 2682 малыша, а 2015 год и вовсе стал рекордным для учреждения, тогда здесь появились на свет 2878 новорожденных.

Стоит отметить, что родильный род № 3 принимает будущих со всех уголков Приморского края.

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