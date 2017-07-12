Леонид Сунгоркин присмотрел в Хабаровске гектар землицы за «Интуристом»
Здесь, по его мнению, как раз самое место для проведения фестиваля коренных народов, крайне соблазнительного для туристов.
Здесь, по его мнению, как раз самое место для проведения фестиваля коренных народов, крайне соблазнительного для туристов.
Хабаровск, 12 июля, AmurMedia.
Большой земельный участок, находящийся за «Интуристом» в центре Хабаровска, хотят арендовать для проведения фестиваля культуры коренных народов края. Для этого потребуется около 50 млн рублей грантов либо инвестиций, сообщил корр. ИА AmurMedia руководитель «Объединения по защите культуры, прав и свобод коренных малочисленных народов Приамурья», блогер Леонид Сунгоркин.
— Сегодня утром мы провели переговоры с владельцем «Интуриста» Валерием Коноваловым по поводу аренды участка земли с неработающими фонтанами, который находится за гостиницей. Это большой участок, порядка 1 га. Он как раз подходит под нужды нашего национального театра. Один фонтан можно переделать под сцену, и здесь можно проводить настоящие театрализованные представления, читать стихи и лекции, а рядом продавать сувенирную продукцию наших мастеров. Представьте, здесь будет ходить настоящий шаман, выступать коллектив в народных костюмах, то есть вместо куска земли с неработающими фонтанами появится полноценная этническая точка. Будут гости в Хабаровск приезжать, ну и где они смогут познакомиться с культурой коренных народов? А здесь, пожалуйста, история и культура в сжатом виде сосредоточены в одном месте в центре города. Здесь всё — история. «Интурист», кстати, стоит на месте нанайского стойбища, — сообщил Леонид Сунгоркин.
По словам активиста, условие, которое выдвинул собственник, предоставить и защитить инвестпроект по преобразованию этого земельного участка.
— Думаю, для начала нам потребуется около 50 млн рублей. Искать будем либо гранты, либо иностранных инвесторов, китайских, японских или корейских, потому что с нашими все может затянуться. До осени, надеюсь, это вопрос будет решен, — сказал Леонид Сунгоркин.