Леонид Сунгоркин присмотрел в Хабаровске гектар землицы за «Интуристом»

— Сегодня утром мы провели переговоры с владельцем «Интуриста» Валерием Коноваловым по поводу аренды участка земли с неработающими фонтанами, который находится за гостиницей. Это большой участок, порядка 1 га. Он как раз подходит под нужды нашего национального театра. Один фонтан можно переделать под сцену, и здесь можно проводить настоящие театрализованные представления, читать стихи и лекции, а рядом продавать сувенирную продукцию наших мастеров. Представьте, здесь будет ходить настоящий шаман, выступать коллектив в народных костюмах, то есть вместо куска земли с неработающими фонтанами появится полноценная этническая точка. Будут гости в Хабаровск приезжать, ну и где они смогут познакомиться с культурой коренных народов? А здесь, пожалуйста, история и культура в сжатом виде сосредоточены в одном месте в центре города. Здесь всё — история. «Интурист», кстати, стоит на месте нанайского стойбища, — сообщил Леонид Сунгоркин.