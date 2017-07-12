Ученых Хабаровского края поддержат грантами

Гранты получат ученые из Тихоокеанского государственного университета, Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета, Дальневосточного государственного университета путей сообщения, Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета. Также победу одержали Институт экономических исследований, вычислительный центр ДВО РАН, Институт материаловедения ДВО РАН и хабаровский филиал МНТК «Микрохирургия глаза».

В области фундаментальных и поисковых исследований лучшими признали 12 проектов. Они связаны с изучение наноструктур, свойств акустических и магнитных волн, синтезированием новых материалов, гидрологических процессов и лечением глазных болезней. Между этими разработками распределят четыре миллиона рублей.

Еще 2,6 миллиона рублей выделили на финансирование 10 проектов в области гуманитарных и общественных наук.