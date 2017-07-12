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06:21 (мск), источник: Губерния онлайн

Ученых Хабаровского края поддержат грантами

Итоги конкурса проектов в области фундаментальных, технических, гуманитарных и общественных наук подвели в правительстве Хабаровского края. На поддержку претендовали 86 разработок, лучшими признали 22 из них, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Гранты получат ученые из Тихоокеанского государственного университета, Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета, Дальневосточного государственного университета путей сообщения, Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета. Также победу одержали Институт экономических исследований, вычислительный центр ДВО РАН, Институт материаловедения ДВО РАН и хабаровский филиал МНТК «Микрохирургия глаза».

В области фундаментальных и поисковых исследований лучшими признали 12 проектов. Они связаны с изучение наноструктур, свойств акустических и магнитных волн, синтезированием новых материалов, гидрологических процессов и лечением глазных болезней. Между этими разработками распределят четыре миллиона рублей.

Еще 2,6 миллиона рублей выделили на финансирование 10 проектов в области гуманитарных и общественных наук.

«Среди одних из лучших научных проектов — четыре мероприятия международного и российского уровней. Их тематика связана с вопросами этномиграционных процессов на Дальнем Востоке, российско-японского сотрудничества, развитием профессионального образования и созданием новых технологий будущих производств», — рассказал начальник отдела взаимодействия с вузами и научными организациями краевого минобрнауки Алексей Сундуков.

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