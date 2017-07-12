В Приморье изменили правила охоты

На территории Приморского края утверждены новые параметры охоты. Закон разработан краевым департаментом охотнадзора при участии охотпользователей, охотников, совместно с Амурским филиалом WWF России и Центром «Амурский тигр».

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, новые правила позволят обеспечить рациональную охоту на территории Приморского края, повысят численность охотничьих видов животных, являющихся основным объектом питания больших кошек.

По новым параметрам охота на кабана разрешается в Приморье с 1 июня по 1 октября только со стрелковой вышки на подкормочных полях или подкормочных площадках. В общедоступных охотничьих угодьях она начинается с 1 ноября и заканчивается 15 января, охота же в закрепленных охотничьих угодьях производится с 1 июня по 15 января, — сообщил он.

Кроме того, теперь по-новому придется охотиться из засады и стрелковой вышки.

Коллективная охота на изюбря, пятнистого оленя, кабана из засады или со стрелковой вышки осуществляется в присутствии лица, ответственного за коллективную охоту: егеря охотхозяйства, руководителя команды охотников, охотоведа. Такой вид охоты допускается только в светлое время суток. Возможность выбора животного во время охоты — самки или самца, молодой или старой особи — обеспечивает сохранность популяции и исключает подранков.

По мнению специалистов, введение новых правил сделает невозможным ранее используемые «лазейки» в законодательстве, которыми пользовались браконьеры, под прикрытием документов добывая разные виды копытных животных практически круглый год.