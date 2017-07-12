В омском микрорайоне «Загородный» для «Флоры» высадят 10 тысяч цветов

В городе полным ходом идет подготовка к выставке «Флора-2017». На этот раз она пройдет и в микрорайоне «Загородный». Как сообщили в администрации Центрального округа, работы по благоустройству сквера начались еще в 2016 года. По согласию с администрацией, местные жители принимают активное участие в благоустройстве не только сквера, но и дворов.

Сейчас в сквере выполнена уже часть запланированных работ. Так, здесь снесли аварийные деревья, демонтировали старые клумбы, скамейки, завезли грунт, установили бордюры и поребрики, высадили более 230 хвойных и лиственных деревьев и более 300 кустарников. Сейчас в сквере высаживают 10 тысяч цветов. Также бюджетного учреждение «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» асфальтирует дорожки. С помощью спонсора ООО «Теплогенерирующий комплекс» в сквере построили поливочный водопровод.

Силами общественников и активистов микрорайон получил поддержку от мэрии размером 590 тысяч рублей, на эти деньги в сквере установили детскую площадку.

Сергей Дмитриенко, глава администрации Центрального округа:

— В 2017 году на территории микрорайона «Загородный» также будут обустроены и отремонтированы тротуары и пешеходные дорожки на площади 1091 квадратный метр, произведен ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на общей площади 1900 квадратных метров. Придомовые территории домов № 3 и № 4 микрорайона «Загородный» вошли в ранжированный список домов, дворовые территории которых включены в подпрограмму «Формирование комфортной городской среды». Кроме того, запланирован текущий ремонт асфальтового покрытия дороги в микрорайон «Загородный» от железнодорожной дороги до дома № 14.

Все работы планируется завершить к 20 июля.