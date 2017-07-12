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08:04 (мск), источник: VN.ru

Контролеры высадили школьницу из электрички за несколько километров от дома

Три километра шла 15-летняя бердчанка по путям от станции «Монолитная» до железнодорожного вокзала Искитима Новосибирской области. Со слов мамы ребенка, контролеры высадили девочку из последней электрички — на билет ей не хватало 20 рублей.

Бердчанка Анна И. рассказала корреспонденту VN.ru: ее 15-летнюю дочь Вику, потерявшую деньги на проезд, высадили из электрички, следовавшей по маршруту из Линево в Бердск.

— Шли контролеры, поймали и высадили на станции «Монолитной». Девочку! Одну! В половине восьмого вечера! — рассказала Анна И.

Со слов женщины, девочка не сразу сообщила ей о случившемся, побоялась, что мама будет ругаться. До вокзала в Искитиме напуганная несовершеннолетняя пошла пешком — 3 км от станции «Монолитная» до железнодорожного вокзала Искитима.

Поехать за дочерью в Искитим мать попросила друзей и вместе с ними отправилась забирать дочь, так как маршрутных такси в это время уже не было.

— Неужели нельзя как-то иначе все эти мероприятия проводить? С кем контролеры связываются-то? С ребенком? Слава богу, что все обошлось! Ей этот случай будет уроком, — подытожила Анна.

В ОАО «Экспресс-Пригород» сообщили следующее:

— Мы отрабатываем каждую такую ситуацию, — прокомментировала корреспонденту VN.ru представитель компании «Экспресс-Пригород» Наталья Ануфриева.

С контролерами по поводу произошедшего инцидента провели беседу и попросили разъяснить ситуацию. Оказалось, во время ревизии на станции «Мраморная» они вошли в последний вагон электрички, в тамбуре которого находилось семь человек. Когда пассажиров попросили предъявить проездные документы, они ответили, что выходят на следующей станции.

 — И все семь человек вышли на «Монолитной», — рассказала Наталья Ануфриева.

Начальник сектора по обслуживанию пассажиров «Экспресс-пригород» Наталья Ануфриева связалась не только с контролерами, но и разъяснила ситуацию в билетной кассе. Там кассир, работавший вчера, пояснил, что в кассу никто не обращался.

— 15-летняя девочка могла обратиться к кассиру на станции «Монолитная», и вопрос был бы решен, — пояснила представитель ОАО «Экспресс-пригород».

Известно, что в компании «Экспресс-пригород» действует негласное правило — несовершеннолетних без билета не высаживать, тем более с последнего электропоезда. Ануфриева уверила, что обращения, касающиеся детей, заканчиваются встречей представителей компании с родителями, и они готовы организовать личную встречу с мамой Вики.

Сотрудники отдела опеки и попечительства Бердска полагают, что в случившемся должны разбираться в комиссии по делам несовершеннолетних.

К сожалению, случаи, когда несовершеннолетних высаживают из общественного транспорта из-за нехватки денег, нередки. Так в ноябре прошлого года восьмиклассник прошел около двух километров в 30-градусный мороз в Новосибирске. Предварительно он провел на остановке 30 минут в ожидании автобуса, из которого его высадили, так как его карта школьника была недействительна.

Ребенок дождался следующего автобуса, в котором ситуация повторилась. Его высадили на следующей остановке.

От той остановки, где во второй раз высадили Данила, он шел 1,5 километра по морозу, предварительно безрезультатно прождав автобус полчаса. К счастью, над замерзающим школьником сжалился водитель маршрутки, который бесплатно довез его до бабушки.

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