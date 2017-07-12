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08:06 (мск), источник: Комсомольская правда

Массовый городской велопарад в Уфе пройдет под названием «I bike Ufa»

Одноименному фестивалю так и не довелось увидеть свет.

Мероприятие под названием «I bike Ufa» в столице Башкирии, все-таки, пройдет. Масштабному фестивалю, который организаторы планировали провести в конце мая, не повезло со временем. После целого ряда терактов по всей России были усилены меры безопасности, из-за чего перекрыть весь центр для активностей, соблюдая все требования силовиков, просто не удалось.

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Зато ничего не должно помешать проведению велопарада, такого же, как в «День тысячи велосипедистов». Пройдет он 15 июля под тем же названием «I bike Ufa». Связано это не только с желанием организаторов все-таки провести фестиваль с таким именем в Уфе, но и с атрибутикой. Майское мероприятие пришлось отменить за день до начала, когда все футболки и баннеры уже были готовы.

Велопарад пройдет по всем правилам международной безопасности при содействии ГИБДД с 9:30 до 12:00. Стартуют тысячи велосипедистов на Горсовете. Проехав по проспекту Октября, улице 50 лет Октября, Цюрупы, Пушкина и Гафура финишируют на Конгресс-холле.

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