Массовый городской велопарад в Уфе пройдет под названием «I bike Ufa»

Мероприятие под названием «I bike Ufa» в столице Башкирии, все-таки, пройдет. Масштабному фестивалю, который организаторы планировали провести в конце мая, не повезло со временем. После целого ряда терактов по всей России были усилены меры безопасности, из-за чего перекрыть весь центр для активностей, соблюдая все требования силовиков, просто не удалось.

Зато ничего не должно помешать проведению велопарада, такого же, как в «День тысячи велосипедистов». Пройдет он 15 июля под тем же названием «I bike Ufa». Связано это не только с желанием организаторов все-таки провести фестиваль с таким именем в Уфе, но и с атрибутикой. Майское мероприятие пришлось отменить за день до начала, когда все футболки и баннеры уже были готовы.