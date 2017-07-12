Массовый городской велопарад в Уфе пройдет под названием «I bike Ufa»
Одноименному фестивалю так и не довелось увидеть свет.
Одноименному фестивалю так и не довелось увидеть свет.
Мероприятие под названием «I bike Ufa» в столице Башкирии,
Зато ничего не должно помешать проведению велопарада, такого же, как в «День тысячи велосипедистов». Пройдет он 15 июля под тем же названием «I bike Ufa». Связано это не только с желанием организаторов
Велопарад пройдет по всем правилам международной безопасности при содействии ГИБДД с 9:30 до 12:00. Стартуют тысячи велосипедистов на Горсовете. Проехав по проспекту Октября, улице 50 лет Октября, Цюрупы, Пушкина и Гафура финишируют на