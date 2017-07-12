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15:40 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Рособрнадзор обещает серьезные изменения в системе оценки знаний учителей

Как рассказал в интервью «Ъ» глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, в новом учебном году в 13 регионах России запустят новую модель оценки учителей. Для подтверждения квалификации педагогам придется сдать тест на знание своего предмета, а также пройти экспертную оценку ведения урока.

«Сейчас во многих регионах аттестация учителей основана на формальных требованиях. Требуется так называемое портфолио: учитель собирает подтверждения об участии в конкурсах, конференциях. Это, конечно, важно, но не самое главное. Главное — это знание предмета и методики его преподавания, и новая модель предполагает их проверку», — сказал господин Кравцов.

По его данным, некоторая доля учителей по русскому языку, литературе и математике показывает невысокие результаты выполнения стандартных заданий. «Например, 10% учителей испытывают дефицит знаний русского языка и грамматики, а 24,2% учителей математики не смогли решить уравнение (х-3)2=2|x-3|», — уточнил Сергей Кравцов.

Как сообщал «Ъ», изменения в системе повышения квалификации связаны с разработкой и внедрением системы профессионального роста учителей. Первыми в апробации новой модели примут участие регионы Северного Кавказа: Чеченская Республика, республики Ингушетия, Адыгея, Кабардино-Балкарская Республика.

В проекте также примут участие Татарстан, Хабаровский край, Ленинградская, Курганская, Томская, Московская, Ярославская, Волгоградская и Рязанская области. «Самое главное, что после такой аттестации мы увидим существующие проблемы и центры повышения квалификации будут работать с учителями именно по тем пробелам, которые выявлены, — того, чего сейчас не всегда хватает», — заключил господин Кравцов.

Анна Макеева

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