В Украине объявлено штормовое предупреждение

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. В Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Одесской, Черниговской, Сумской, ночью и в Житомирской и Киевской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15−20 м/с. Объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Гидрометцентр на своей странице в Facebook.

Ветер преимущественно юго-западный, 5−10 м/с. Температура ночью 14−19°, днем ​​26−31°.

В Киеве днем ​​без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5−10 м/с. Температура ночью 17−19°, днем ​​28−30°.

Карта погоды на 12 июля.