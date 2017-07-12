В Украине объявлено штормовое предупреждение
По информации Украинского гидрометцентра, в ряде областей страны пройдут грозы, в отдельных районах град и шквалы 15−20 м/с. Объявлено штормовое предупреждение.
По информации Украинского гидрометцентра, в ряде областей страны пройдут грозы, в отдельных районах град и шквалы 15−20 м/с. Объявлено штормовое предупреждение.
КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. В Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой,
Об этом сообщает Гидрометцентр на своей странице в Facebook.
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В Киеве днем без осадков. Ветер преимущественно
Карта погоды на 12 июля.
Напомним, 1 июля в результате осложнения погодных условий на территории Киевской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Тернопольской областей пострадал 21 человек, в том числе один ребенок. Кроме того, повреждены 260 кровель жилых домов, 11 хозяйственных зданий и 8 общеобразовательных школ.