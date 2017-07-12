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08:09 (мск), источник: Вести - Красноярск

Вода в Красноярском водохранилище признана безопасной

Воду в Красноярском море одобрил Роспотребнадзор.

Источник: Вести - Красноярск

Эксперты опубликовали результаты проверки, которая началась ещё в июне. Согласно полученным данным, купаться в районе посёлка Приморск и села Даурское можно без риска для здоровья.

А вот вердикт по пробам песка эксперты пообещали опубликовать позже. И продолжить проверку пляжей. Напомним, что до окончания пляжного сезона остаётся около полутора месяцев.


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