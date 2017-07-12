Вода в Красноярском водохранилище признана безопасной
Воду в Красноярском море одобрил Роспотребнадзор.
Воду в Красноярском море одобрил Роспотребнадзор.
Эксперты опубликовали результаты проверки, которая началась ещё в июне. Согласно полученным данным, купаться в районе посёлка Приморск и села Даурское можно без риска для здоровья.
А вот вердикт по пробам песка эксперты пообещали опубликовать позже. И продолжить проверку пляжей. Напомним, что до окончания пляжного сезона остаётся около полутора месяцев.