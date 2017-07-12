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09:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Количество иностранцев, прибывающих в Пермь, выросло по сравнению с прошлым годом на 15%

В 2017 году по сравнению с прошлым годом на 15% выросло количество иностранцев, приезжающих в Пермь.

Поток мигрантов приблизился к уровню 2014 года. Странами-лидерами по прибывающим в Пермь иностранным гражданам стали Таджикистан, Узбекистан, Киргизия.

Из стран европейского союза в основном прибывают немцы, итальянцы и французы. Целью въезда мигрантов чаще всего становится трудоустройство или учеба.

Такие данные были озвучены начальником отдела по вопросам трудовой миграции УВМ ГУ МВД России по Пермскому краю Евгением Миловым на заседание президиума совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при администрации краевого центра.

По итогам заседания члены президиума совета, в составе которого руководители национальных и религиозных организаций Перми и края, представители администрации города и силовых структур, депутаты Пермской городской Думы, приняли решение усилить взаимодействие между управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по Пермскому краю и руководителями национальных организации, администрацией Перми.

Также будет продолжена совместная работа по профилактике межнациональных и межконфессиональных конфликтов, сообщает пресс-служба администрации Перми.

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