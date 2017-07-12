Количество иностранцев, прибывающих в Пермь, выросло по сравнению с прошлым годом на 15%

Из стран европейского союза в основном прибывают немцы, итальянцы и французы. Целью въезда мигрантов чаще всего становится трудоустройство или учеба.

Такие данные были озвучены начальником отдела по вопросам трудовой миграции УВМ ГУ МВД России по Пермскому краю Евгением Миловым на заседание президиума совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при администрации краевого центра.



По итогам заседания члены президиума совета, в составе которого руководители национальных и религиозных организаций Перми и края, представители администрации города и силовых структур, депутаты Пермской городской Думы, приняли решение усилить взаимодействие между управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по Пермскому краю и руководителями национальных организации, администрацией Перми.