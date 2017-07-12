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09:38 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии ищут лишенную прав мать, которая украла дочь у бывшего мужа

Из Перми в Башкирию намерена отправится женщина, похитившая ребенка у бывшего мужа. Об этом рассказал ProUfu.ru сам мужчина.

Источник: Proufu.ru

Соловьева Екатерина, лишенная родительских прав мать 5-летней Ульяны, забрала ее, несмотря на постановление суда, и скрылась в неизвестном направлении 24 июня. Из Кировской области женщина направилась в Пермь.

«30 июня я был в Перми, подал заявление приставам на определение места жительства Екатерины. Встретился с ее соседкой, она рассказала, что видела мою жену с дочерью и какого-то парня. Катя интересовалась расписанием автобусов в сторону Башкирии», — рассказал Дмитрий, бывший супруг Екатерины: «Мы в разводе больше 3 лет. Еще до знакомства, в 2008 году, она была судима за мошенничество. В 2010 новая статья — кража. Теперь увела ребенка».

Всех, кто видел людей на фото или знает об их местоположении, просят сообщить в полицию.

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