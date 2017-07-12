В Башкирии ищут лишенную прав мать, которая украла дочь у бывшего мужа

«30 июня я был в Перми, подал заявление приставам на определение места жительства Екатерины. Встретился с ее соседкой, она рассказала, что видела мою жену с дочерью и какого-то парня. Катя интересовалась расписанием автобусов в сторону Башкирии», — рассказал Дмитрий, бывший супруг Екатерины: «Мы в разводе больше 3 лет. Еще до знакомства, в 2008 году, она была судима за мошенничество. В 2010 новая статья — кража. Теперь увела ребенка».