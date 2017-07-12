В Башкирии ищут лишенную прав мать, которая украла дочь у бывшего мужа
Из Перми в Башкирию намерена отправится женщина, похитившая ребенка у бывшего мужа. Об этом рассказал ProUfu.ru сам мужчина.
Из Перми в Башкирию намерена отправится женщина, похитившая ребенка у бывшего мужа. Об этом рассказал ProUfu.ru сам мужчина.
Соловьева Екатерина, лишенная родительских прав мать 5-летней Ульяны, забрала ее, несмотря на постановление суда, и скрылась в неизвестном направлении 24 июня. Из Кировской области женщина направилась в Пермь.
«30 июня я был в Перми, подал заявление приставам на определение места жительства Екатерины. Встретился с ее соседкой, она рассказала, что видела мою жену с дочерью и
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