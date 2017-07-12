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09:36 (мск), источник: Вести Иркутск

Три тысячи за минуту. Кинохронику дореволюционного Иркутска купил областной кинофонд

Найти десять отличий между Тихвинской площадью прошлого века и сквером Кирова сейчас? Да легко! Вот первая гигантская несхожесть — Казанский кафедральный собор. Сейчас на его месте стоит здание областного правительства. Эту историческую кинохронику иркутяне купили у красногорского госархива.

— Это материал 1915 года. Торжественный парад войск на Тихвинской площади и манифестация гражданского населения по поводу вступления Италии в войну. Как идёт расшифровка в монтажных листах, — говорит директор Иркутского областного кинофонда Ольга Аксаментова.

Иркутск начала 20 века был политически подкованным городом. Не удивительно, что решение Италии воевать во время Первой мировой на стороне Антанты вызвало бурную реакцию у горожан. Особенно ценным делает это видео его автор — Антонио Дон-Отелло.

Предприимчивый итальянец был одним из первых городских кинопрокатчиков.

110 лет назад Дон-Отелло открыл этот кинотеатр. За это время он внешне сильно поменялся. Неизменным остался лишь порог у входа.

Верным своему предназначению здание было не всегда. Кинотеатр переходил из рук в руки. В начале двухтысячных здесь даже играли в карты.

— Перестали показывать кино и сделали игорный дом. Это было для всех просто шоком, — говорит PR-менеджер сети кинотеатров Марина Левинсон.

На других записях сохранились виды Байкала, базаров и улиц Иркутска, истории военных парадов. Минута такого архива стоит 3600 рублей. Иркутяне взяли два часа. Историки — в предвкушении открытий:

— Этого здания сейчас вообще не существует.

Раньше у памятника Александру III стоял двухэтажный особняк. Чей он был, ещё предстоит выяснить. То же касается кружевного здания. Может быть, это Дом Европы, а возможно, его брат-близнец.

— Кузнецкая — это сейчас улица Уткина. Эти улицы были усадьбами застроены, и скорее всего было очень много похожих домов, — говорит историк Алексей Петров.

Посмотреть хронику 1915−1937 годов и услышать отзывы историков можно будет этой осенью в «Доме кино». Таких съёмок Иркутска у кинофонда ещё не было.

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