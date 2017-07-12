Более 200 человек записались в Центр женского здоровья в первые дни работы

Однако некоторые калининградки жаловались, что не могут дозвониться в Центр.

«Поскольку спрос на услуги центра оказался значительным уже в первые дни, мы расширяем штат call-центра, — сообщил руководитель минздрава Александр Кравченко. — Сохраним двухсменный график и будем увеличивать время работы учреждения».