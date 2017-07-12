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12:37 (мск), источник: АиФ Калининград

Более 200 человек записались в Центр женского здоровья в первые дни работы

Более 200 калининградок записались через Интернет на прием в Центр женского здоровья в первые дни его работы. Об этом сообщает региональный минздрав.

Однако некоторые калининградки жаловались, что не могут дозвониться в Центр.

«Поскольку спрос на услуги центра оказался значительным уже в первые дни, мы расширяем штат call-центра, — сообщил руководитель минздрава Александр Кравченко. — Сохраним двухсменный график и будем увеличивать время работы учреждения».

Напомним, что Центр будет работать в две смены по будним дням и до обеда в субботу. Этот график будет корректироваться в зависимости от потребностей пациенток.

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