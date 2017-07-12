Более 200 человек записались в Центр женского здоровья в первые дни работы
Более 200 калининградок записались через Интернет на прием в Центр женского здоровья в первые дни его работы. Об этом сообщает региональный минздрав.
Более 200 калининградок записались через Интернет на прием в Центр женского здоровья в первые дни его работы. Об этом сообщает региональный минздрав.
Однако некоторые калининградки жаловались, что не могут дозвониться в Центр.
«Поскольку спрос на услуги центра оказался значительным уже в первые дни, мы расширяем штат
Напомним, что Центр будет работать в две смены по будним дням и до обеда в субботу. Этот график будет корректироваться в зависимости от потребностей пациенток.