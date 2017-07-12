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11:05 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Челябинске оштрафовали 35 родителей, чьи дети напали на полицейскую машину

ЧЕЛЯБИНСК, 12 июля, ФедералПресс. В Челябинске 35 родителей оштрафовали за то, что их дети напали на полицейскую машину на фестивале красок Холи в конце мая.

Начальник ГУ МВД региона Андрей Сергеев похвалил за выдержку полицейских, которые находились в атакованной машине, пишет Chelyabinsk74.

Правоохранители проявили самообладание и не стали проявлять агрессию в сторону детей. По скриншотам из видео, которые сами дети и выложили в сеть, полицейские установили участников инцидента. Большинству нападавших еще не исполнилось 14 лет, то есть они не достигли возраста ответственности. После проверки к ответственности привлекли 35 родителей. Большинство из них отреагировали адекватно, но находились и те, кто оправдывал действия детей, в том числе нецензурную брань.

«ФедералПресс» напоминает, что ранее, на площадке возле ТРК «Горки» проходил международный фестиваль красок. Детям не понравилось, что на их праздник приехала машина полицейских. Автомобиль обсыпали красками, стали раскачивать и пинать ногами. В сторону полицейских вылилась нецензурная брань вперемешку с тюремным жаргоном.

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