В Челябинске оштрафовали 35 родителей, чьи дети напали на полицейскую машину

Правоохранители проявили самообладание и не стали проявлять агрессию в сторону детей. По скриншотам из видео, которые сами дети и выложили в сеть, полицейские установили участников инцидента. Большинству нападавших еще не исполнилось 14 лет, то есть они не достигли возраста ответственности. После проверки к ответственности привлекли 35 родителей. Большинство из них отреагировали адекватно, но находились и те, кто оправдывал действия детей, в том числе нецензурную брань.