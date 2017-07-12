Пермяков напугали клубы чёрного дыма в районе Осенцовского промузла

Жителей Перми напугало сильное возгорание в районе промзоны в Индустриальном районе. Обеспокоенные пользователи соцсетей выложили видео пожара в Осенцовском промышленном узле, где находятся крупные пермские предприятия.

«Огромное пламя. Кажется, целое здание горит», — отметили пользователи соцсетей.

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Как пояснили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, повода для паники нет. Это имитационный пожар в рамках учений.

«По адресу ул. Промышленная, 84 проходят командно-штабные учения. Это тренировка пожарных-спасателей», — сообщили в ведомстве.