Пермяков напугали клубы чёрного дыма в районе Осенцовского промузла
Пользователи соцсетей выложили видео сильного возгорания в промышленной зоне.
Пользователи соцсетей выложили видео сильного возгорания в промышленной зоне.
Жителей Перми напугало сильное возгорание в районе промзоны в Индустриальном районе. Обеспокоенные пользователи соцсетей выложили видео пожара в Осенцовском промышленном узле, где находятся крупные пермские предприятия.
«Огромное пламя. Кажется, целое здание горит», — отметили пользователи соцсетей.
Как пояснили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, повода для паники нет. Это имитационный пожар в рамках учений.
«По адресу ул. Промышленная, 84 проходят
По замыслу тренировки, на одном из предприятий