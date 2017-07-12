В Уфе в огромных дворовых лужах купаются дети

Источник: Proufu.ru

По фото видно, что под её окнами образовались огромные лужи. Удивительно, что в них еще и купаются дети.

Местная жительница написала официальное обращение в Администрацию города с просьбой засыпать эти огромные лужи, которые увеличиваются с каждым годом.

— За домом нет асфальтового покрытия, эти лужи, наверное, нужно засыпать хотя бы песком! Дети купаются там, воды им по колено! А дожди все идут и идут. Скоро там будет еще одно озеро Кашкадан! — возмущается уфимка.