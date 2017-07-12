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11:11 (мск), источник: АиФ Крым

Спасатели Крыма получили новый мобильный комплекс

Новое транспортное средство оснащено высокотехнологичным оборудованием.

ГУ МЧС по Крыму выделили новый мобильный комплекс механизации аварийно-спасательных работ на базе авто «Камаз», передает пресс-службы чрезвычайного ведомства.

«Данное транспортное средство, оснащенное высокотехнологичным оборудованием и несколькими модулями, способно работать в различных климатических условиях, в различное время суток, а также осуществлять оповещение населения и обеспечивать безопасность личного состава», — рассказал министр чрезвычайных ситуаций полуострова Сергей Шахов.

Согласно информации пресс-службы, благодарной новой технике можно будет в несколько раз увеличить эффективность проведения аварийно-спасательных работ. Так, новый комплекс позволит семи людям прибыть на место чрезвычайной ситуации, а также доставит на место специальное оборудование весом не менее 4−5 тонн. Также благодаря мобильному комплексу можно более качественно осуществлять поиск пострадавших при завал.

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