Спасатели Крыма получили новый мобильный комплекс
Новое транспортное средство оснащено высокотехнологичным оборудованием.
Новое транспортное средство оснащено высокотехнологичным оборудованием.
ГУ МЧС по Крыму выделили новый мобильный комплекс механизации
«Данное транспортное средство, оснащенное высокотехнологичным оборудованием и несколькими модулями, способно работать в различных климатических условиях, в различное время суток, а также осуществлять оповещение населения и обеспечивать безопасность личного состава», — рассказал министр чрезвычайных ситуаций полуострова Сергей Шахов.
Согласно информации