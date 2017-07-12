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16:57 (мск), источник: Вести Сочи

Водителей в Сочи штрафуют за загрязнение воздуха

Во время рейда специалисты Росприроднадзора совместно с дорожной полицией останавливали и проверяли грузовые и легковые автомобили на трассе Адлер — Красная поляна. Специальный измерительный прибор показывает количество выхлопных газов буквально за минуту.

«2017 год объявлен Годом экологии в России. Соответственно, проводятся рейдовые мероприятия. Проверено более 20 машин, выявлено 2 нарушения превышения выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух», — рассказал о результатах рейда главный специалист-эксперт управления Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Сергей Образ.

Причиной нарушения работы автомобиля чаще всего бывает некачественное топливо, износ двигателя и несвоевременное техническое обслуживание транспортного средства.

На владельцев тех машин, у которых нормы опасных веществ были превышены в несколько раз, были оформлены протоколы об административном нарушении. Теперь им грозит штраф в 500 рублей.

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