Водителей в Сочи штрафуют за загрязнение воздуха

«2017 год объявлен Годом экологии в России. Соответственно, проводятся рейдовые мероприятия. Проверено более 20 машин, выявлено 2 нарушения превышения выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух», — рассказал о результатах рейда главный специалист-эксперт управления Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Сергей Образ.

Причиной нарушения работы автомобиля чаще всего бывает некачественное топливо, износ двигателя и несвоевременное техническое обслуживание транспортного средства.

На владельцев тех машин, у которых нормы опасных веществ были превышены в несколько раз, были оформлены протоколы об административном нарушении. Теперь им грозит штраф в 500 рублей.