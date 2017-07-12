Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольге Алисовой, сбившей "пьяного мальчика", назначили наказание
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Бывший полицейский, застреливший жену, назвал причину убийства
Самые «опасные» квартиры на вторичном рынке
16-летняя дочь Ивана Урганта покорила всех своей красотой (фото)
Мировой опыт: как использовать мусор в полезных целяхНаучные изобретения приводят к новым, пускай и не самым обычным решениям
Ольге Алисовой, сбившей «пьяного мальчика», назначили наказание
Орлова опубликовала "запретное" фото с Фриске
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
«Монополии США конец»: NI о российских ракетах Х-101
СМИ: опрос показал отношение украинцев к России
67-летняя Бабкина переборщила с «уколами красоты» (фото)
16-летняя дочь Ивана Урганта покорила всех своей красотой (фото)
«Визг стаи шакалов»: реакция Крыма на резолюцию ОБСЕ
Госдеп обвиняет Киев во вмешательстве в выборы США
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Ставки по ипотеке упали до минимума
Фоторепортажи
8Хрупкие льды Антарктиды
8Зомби Большой двадцатки
16:54 (мск), источник: АиФ Калининград

Ученые объяснили, почему уменьшается берег Балтийского моря

Каждый отдыхающий ежедневно уносит с собой с пляжа от 150 до 300 граммов песка. Это одна из причин, почему уменьшается береговая линия Балтийского моря. Об этом в интервью порталу kantiana.ru рассказал доцент института природопользования, территориального развития и градостроительства БФУ им. Канта Николай Белов.

Источник: Аргументы и факты

«Мы убедились в том, что на определенных участках во многом именно человек формирует береговую зону. Причем речь идет даже не о строительстве жилья или каких-то промышленных объектах. Речь идет просто об отдыхающих. К сожалению, их воздействие на природу и, в частности, на пляжи, часто бывает весьма негативным», — говорит ученый.

По словам ученого, наибольшее опасение вызывают косы — Куршская и Вислинская (Балтийская).

«Разрушение авандюны происходит примерно так: сначала шторм (а это там не редкость) пробивает в ней небольшую брешь. Потом через эту брешь к морю начинают спускаться люди, а затем — ездить машины. В итоге вместо пляжа образуется “проплешина”. Для отдыхающих она становится неинтересна, и они перемещаются в другое место. Сейчас на косе таких “проплешин” — от поселка до гидрогавани — четыре», — говорит Белов.

Немалый вклад в разрушение берега вносят и «черные копатели». А при условии верности гипотезы о глобальном потеплении курортный Зеленоградск может уйти под воду уже через 100 лет.

«Но, с другой стороны, не стоит забывать о больших и малых ледниковых периодах. По графику, очередной малый ледниковый период (предыдущий закончился в XIX веке) должен начаться через шесть лет, однако мы, в смысле человечество, судя по всему, смогли перенести, отодвинуть это событие. Но, как бы то ни было, если малый ледниковый период наступит — а произойти это может примерно лет через пятьдесят — то пляжи на нашем побережье, скорее всего, исчезнут», — предположил ученый.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Страсть или тихое чувство? Священник о том, как распознать любовь
Бизнесмена Сергея Полонского освободили в зале суда
Гигантский ледник откололся от Антарктиды
«ВКонтакте»: новые ограничительные меры для соцсетей неисполнимы
Песков сравнил ситуацию с сыном Трампа и Весельницкой с сериалом
Обвиняемому в убийстве Немцова запросили пожизненный срок
Госдума утвердила текст присяги при вступлении в гражданство РФ
ЦБ предупредил о росте цен из-за холодов
Спорт
«Спартак» может впервые завоевать Суперкубок России В пятницу, 14 июля, в Москве состоится матч за Суперкубок России по футболу, в котором сразятся столичные «Спартак» и «Локомотив»
Авто
Американцы останутся без Volkswagen Touareg Немецкий концерн готов свернуть продажи своего флагманского внедорожника на территории США
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Егор Крид спел на свадьбе в «Отеле Элеон»: первые кадры Популярный певец принял участие в съемках нового сезона популярного сериала
Недвижимость
5 способов сделать бежевый интерьер нескучным
Москва изменит схему наземного транспорта из-за реновации
В новостройках ужесточат правила получения права собственности
В России на треть выросло число обанкротившихся строителей
Леди
Главная тенденция года: деконструкция Вы уже видели такие вещи и в магазинах, и на улицах
Дети
Дмитрию Шепелеву грозит арест и лишение родительских прав Такие суровые последствия могут ждать телеведущего, если он будет препятствовать семье Жанны Фриске видеться с четырехлетним Платоном.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь