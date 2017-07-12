Ученые объяснили, почему уменьшается берег Балтийского моря

Источник: Аргументы и факты

«Мы убедились в том, что на определенных участках во многом именно человек формирует береговую зону. Причем речь идет даже не о строительстве жилья или каких-то промышленных объектах. Речь идет просто об отдыхающих. К сожалению, их воздействие на природу и, в частности, на пляжи, часто бывает весьма негативным», — говорит ученый.

По словам ученого, наибольшее опасение вызывают косы — Куршская и Вислинская (Балтийская).

«Разрушение авандюны происходит примерно так: сначала шторм (а это там не редкость) пробивает в ней небольшую брешь. Потом через эту брешь к морю начинают спускаться люди, а затем — ездить машины. В итоге вместо пляжа образуется “проплешина”. Для отдыхающих она становится неинтересна, и они перемещаются в другое место. Сейчас на косе таких “проплешин” — от поселка до гидрогавани — четыре», — говорит Белов.

Немалый вклад в разрушение берега вносят и «черные копатели». А при условии верности гипотезы о глобальном потеплении курортный Зеленоградск может уйти под воду уже через 100 лет.