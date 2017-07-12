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11:27 (мск)

Новые ПДД: рассказываем, как теперь нужно возить детей

В России начали действовать новые Правила дорожного движения, утвержденные постановлением правительства от 3 июля.

Напомним, что отныне ПДД отдельно прописывают процесс перевозки детей до 7 лет, и отдельно — подростков в возрасте от 7 до 11 лет. За отсутствие детского удерживающего устройства, когда таковое требуется, а также за нарушение правил перевозки детей штраф остался прежним — 3 000 рублей.

До 7 лет

Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

  • Новая редакция Правил запрещает оставлять в салоне машины детей младше 7 лет — во время стоянки в машине вместе с ребенком должен находиться взрослый.
  • Маленьких детей можно перевозить и на передних, и на задних сиденьях, но для этого необходимо использовать автокресло или автолюльку.

От 7 до 12 лет

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

  • Использование детских удерживающих устройств на задних сиденьях теперь необязательно — ребёнка достаточно пристегнуть штатными ремнём безопасности.
  • На переднем сиденье использование детского кресла обязательно! Это может быть кресло или бустер, но не адаптер, который не является «удерживающим устройством».

Старше 12 лет

  • Подростков можно перевозить на любом месте, пристегивая штатным ремнем безопасности, без использования детских кресел или бустеров.

Важные пояснения

  • Отныне прописано, что детские удерживающие системы должны соответствовать весу и росту ребёнка. Это значит, что крупных детей (ростом выше 150 см и весом больше 36 кг) в возрасте до 12 лет на передних сиденьях можно перевозить без специальных кресел, поскольку таковых просто не существует.
  • Есть и другой нюанс: если родители везут младенца в автокресле, которое предназначено для более старшей категории, то инспектор вправе оштрафовать водителя, поскольку, как говорилось выше, детские удерживающие системы должны соответствовать весу и росту ребёнка
  • Чтобы доказать инспектору возраст ребёнка, потребуется свидетельство о рождении. Теоретически инспектор может пойти навстречу, если родитель покажет отметку в своём паспорте (где указана дата рождения ребёнка), но это — на усмотрение инспектора.
  • Адаптеры ремней безопасности теперь вне закона. Бустеры использовать можно (разумеется, для детей старше 7 лет), а вот по поводу «мягких» бескаркасных кресел ясности пока нет — в ближайшее время ГИБДД обещает разъяснить ситуацию.
  • «Авто Mail.Ru» по-прежнему рекомендует использовать детские кресла для детей от 7 до 12 лет! Поясная лямка ремня безопасности может съехать на живот и нанести тяжелейшие травмы брюшной полости, которые куда опаснее, чем травма головы.
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      Детей от 7 до 12 лет можно возить без кресла на заднем сиденье авто
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      08:57 (мск)© Ньюстюб
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