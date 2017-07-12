Новые ПДД: рассказываем, как теперь нужно возить детей
В России начали действовать новые Правила дорожного движения, утвержденные постановлением правительства от 3 июля.
В России начали действовать новые Правила дорожного движения, утвержденные постановлением правительства от 3 июля.
Напомним, что отныне ПДД отдельно прописывают процесс перевозки детей до 7 лет, и отдельно — подростков в возрасте от 7 до 11 лет. За отсутствие детского удерживающего устройства, когда таковое требуется, а также за нарушение правил перевозки детей штраф остался прежним — 3 000 рублей.
До 7 лет
Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.
От 7 до 12 лет
Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.
Старше 12 лет
Важные пояснения