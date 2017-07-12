Новые ПДД: рассказываем, как теперь нужно возить детей

Напомним, что отныне ПДД отдельно прописывают процесс перевозки детей до 7 лет, и отдельно — подростков в возрасте от 7 до 11 лет. За отсутствие детского удерживающего устройства, когда таковое требуется, а также за нарушение правил перевозки детей штраф остался прежним — 3 000 рублей.

До 7 лет

Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Новая редакция Правил запрещает оставлять в салоне машины детей младше 7 лет — во время стоянки в машине вместе с ребенком должен находиться взрослый.

Маленьких детей можно перевозить и на передних, и на задних сиденьях, но для этого необходимо использовать автокресло или автолюльку.

От 7 до 12 лет

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Использование детских удерживающих устройств на задних сиденьях теперь необязательно — ребёнка достаточно пристегнуть штатными ремнём безопасности.

На переднем сиденье использование детского кресла обязательно! Это может быть кресло или бустер, но не адаптер, который не является «удерживающим устройством».

Старше 12 лет

Подростков можно перевозить на любом месте, пристегивая штатным ремнем безопасности, без использования детских кресел или бустеров.

Важные пояснения