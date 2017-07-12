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12:39 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежском зоопарке завершилась реконструкция зала птиц

Отделение орнитологии откроется в ближайшее время.

Реконструкция орнитологического отделения Воронежского зоопарка завершилась, сообщил глава департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области Алексей Карякин губернатору Алексею Гордееву во время рабочей встречи во вторник, 11 июля. Зал птиц откроется в ближайшее время.

Алексей Карякин поручил Воронежскому зоопарку приступить к реконструкции орнитологического отделения в марте 2017 года. Посетители зоопарка увидят зал с остекленными вольерами, улучшенной системой вентиляции и кондиционирования, новыми декорациями с использованием натуральных материалов. Каждый вольер оформят тематически — в зависимости от того, какие птицы будут в них жить. Основная задача сотрудников зоопарка — создать условия, максимально приближенные к природной среде обитания птиц. Формирование коллекции птиц продолжается — в зоопарк передали уже 119 особей.

Зоопарк лишился сразу всех птиц зимой 2017 года. Из-за распространившегося в зоопарке вируса птичьего гриппа пришлось уничтожить 176 птиц. Среди них оказались девять краснокнижных — филин, орел-могильник, орлан-белохвост и другие. Вирус птичьего гриппа могли занести посетители.

Передать птиц для восполнения коллекции Воронежскому зоопарку предложили Московский, Липецкий, Пензенский, Ивановский и другие зоопарки, заповедники и даже детский театр зверей «Кошка в лукошке» — представители последнего готовы подарить неясыть Чебурашку.

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