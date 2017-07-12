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12:42 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининградской области сотрудники ГИБДД намерены проверить перевозчиков

В Калининградской области Госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие «Нелегальные перевозки». Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе областного УМВД в среду.

Источник: Новый Калининград

Массовые проверки полицейские будут проводить до 28 июля 2017 года. По данным ГИБДД, основными причинами дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта являются нарушения правил дорожного движения, несоблюдение водителями режима труда и отдыха, перевозка пассажиров автобусами, имеющими технические неисправности, внесение изменений в конструкцию автобусов без согласования с Госавтоинспекцией.

В первый день проведения мероприятия за нарушения Правил дорожного движения к административной ответственности полицейские привлекли 64 водителя «нелегала».

Госавтоинспекция Калининградской области призывает жителей региона пользоваться услугами лицензированных перевозчиков, а лиц, осуществляющих пассажирские перевозки — соблюдать Правила дорожного движения, правила перевозки пассажиров и багажа.

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