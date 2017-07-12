В Калининградской области сотрудники ГИБДД намерены проверить перевозчиков
В Калининградской области Госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие «Нелегальные перевозки». Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в
В Калининградской области Госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие «Нелегальные перевозки». Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в
Массовые проверки полицейские будут проводить до 28 июля 2017 года. По данным ГИБДД, основными причинами
В первый день проведения мероприятия за нарушения Правил дорожного движения к административной ответственности полицейские привлекли 64 водителя «нелегала».
Госавтоинспекция Калининградской области призывает жителей региона пользоваться услугами лицензированных перевозчиков, а лиц, осуществляющих пассажирские перевозки — соблюдать Правила дорожного движения, правила перевозки пассажиров и багажа.