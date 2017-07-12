В Калининградской области сотрудники ГИБДД намерены проверить перевозчиков

Массовые проверки полицейские будут проводить до 28 июля 2017 года. По данным ГИБДД, основными причинами дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта являются нарушения правил дорожного движения, несоблюдение водителями режима труда и отдыха, перевозка пассажиров автобусами, имеющими технические неисправности, внесение изменений в конструкцию автобусов без согласования с Госавтоинспекцией.