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12:40 (мск), источник: Вести - Воронеж

В центре Воронежа появится новая пешеходная зона

Территорию на улице Фридриха Энгельса благоустроят в 2018 году.

Новая пешеходная зона появится у домов № 10 и № 12 на улице Фридриха Энгельса, сообщила пресс-служба мэрии в среду, 12 июля. Проект благоустройства территории планируют реализовать в 2018 году. Управа Центрального района приступила к разработке конкурсной документации.

Как уточнили в горадминистрации, территорию вымостят тротуарной плиткой. По проекту, у указанных домов появятся три зоны отдыха со скамейками, урнами, газонами, цветниками, освещением.

Также специалисты учли транспортную загруженность улицы Фридриха Энгельса. Поэтому у здания общежития ВГУ (Фридриха Энгельса, 10) появится парковка, рассчитанная ориентировочно на 33 места.

В Воронеже пока одна пешеходная зона — на улице Карла Маркса на пересечении с улицей Студенческой. В конце мая в мэрии сообщили, что еще одна пешеходная зона появится у дворца спорта «Юбилейный». Движение транспорта по пешеходным зонам запрещается, исключения составляют машины экстренных служб, а также подвозящие грузы к торговым и другим предприятиям автомобили при отсутствии других возможностей подъезда.

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