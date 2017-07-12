В центре Воронежа появится новая пешеходная зона
Территорию на улице Фридриха Энгельса благоустроят в 2018 году.
Территорию на улице Фридриха Энгельса благоустроят в 2018 году.
Новая пешеходная зона появится у домов № 10 и № 12 на улице Фридриха Энгельса, сообщила
Как уточнили в горадминистрации, территорию вымостят тротуарной плиткой. По проекту, у указанных домов появятся три зоны отдыха со скамейками, урнами, газонами, цветниками, освещением.
Также специалисты учли транспортную загруженность улицы Фридриха Энгельса. Поэтому у здания общежития ВГУ (Фридриха Энгельса, 10) появится парковка, рассчитанная ориентировочно на 33 места.
В Воронеже пока одна пешеходная зона — на улице Карла Маркса на пересечении с улицей Студенческой. В конце мая в мэрии сообщили, что еще одна пешеходная зона появится у дворца спорта «Юбилейный». Движение транспорта по пешеходным зонам запрещается, исключения составляют машины экстренных служб, а также подвозящие грузы к торговым и другим предприятиям автомобили при отсутствии других возможностей подъезда.