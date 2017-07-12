В центре Воронежа появится новая пешеходная зона

Новая пешеходная зона появится у домов № 10 и № 12 на улице Фридриха Энгельса, сообщила пресс-служба мэрии в среду, 12 июля. Проект благоустройства территории планируют реализовать в 2018 году. Управа Центрального района приступила к разработке конкурсной документации.

Как уточнили в горадминистрации, территорию вымостят тротуарной плиткой. По проекту, у указанных домов появятся три зоны отдыха со скамейками, урнами, газонами, цветниками, освещением.

В Воронеже пока одна пешеходная зона — на улице Карла Маркса на пересечении с улицей Студенческой. В конце мая в мэрии сообщили, что еще одна пешеходная зона появится у дворца спорта «Юбилейный». Движение транспорта по пешеходным зонам запрещается, исключения составляют машины экстренных служб, а также подвозящие грузы к торговым и другим предприятиям автомобили при отсутствии других возможностей подъезда.