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12:33 (мск), источник: РИА Новости

В ЮАР стадо буйволов спасло сородича ото львов

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В провинции ЮАР Лимпопо стадо буйволов спасло от смерти своего сородича, на которого напали львы.

На ролике, выложенном в Youtube, видно, как два хищника атаковали животное и повалили его на землю. Внезапно появилось стадо буйволов. Бодаясь рогами, они стали отгонять хищников от жертвы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Разочарованные львы не стали вступать в схватку со стадом и решили отступить.

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