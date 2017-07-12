В ЮАР стадо буйволов спасло сородича ото львов
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В провинции ЮАР Лимпопо стадо буйволов спасло от смерти своего сородича, на которого напали львы.
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В провинции ЮАР Лимпопо стадо буйволов спасло от смерти своего сородича, на которого напали львы.
На ролике, выложенном в Youtube, видно, как два хищника атаковали животное и повалили его на землю. Внезапно появилось стадо буйволов. Бодаясь рогами, они стали отгонять хищников от жертвы.
Разочарованные львы не стали вступать в схватку со стадом и решили отступить.