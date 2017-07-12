С 1 июля в Волгограде изменился размер пособия по уходу за ребенком

Как объясняют в фонде соцстрахования, с 1 июля 2017 года, если у работника отсутствует заработок в расчетном периоде или средний месячный заработок меньше МРОТ, следует применять последнюю ставку МРОТ в сумме 7800 рублей.

Учитывая, что с 1 июля 2017 года размер пособия по уходу за ребенком, исчисленного из МРОТ (7800×40% = 3120,00 руб.) выше установленного с 1 февраля минимального размера пособия по уходу за первым ребенком (3065,69 руб.), ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком должно назначаться в сумме 3120 рублей в месяц. При этом размер пособия, назначенного до изменения МРОТ, с 1 июля 2017 года перерасчету не подлежит.