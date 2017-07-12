Застрявшие в Болгарии дети вечером вернутся в Петербург

Без нашего ведома, не поставив нас в известность, чартеродержатель “Аэлита трэвел” пересаживает наших туристов на утренний рейс на 8 утра. И когда наши туристы приезжают в аэропорт, оказывается, что их нет на этом рейсе. Мы начинаем разбираться с этой ситуацией. Мы принимаем решение, что будем сами вывозить своих туристов. На 26 человек мы вчера купили билеты на рейс авиакомпании “Аэрофлот”, они улетели в Санкт-Петербург вчера.

Ирина Артемьева Руководитель отдела детского отдыха туристической компании «Тур-Арт»