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12:43 (мск), источник: РИА Новости

Застрявшие в Болгарии дети вечером вернутся в Петербург

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 июл — РИА Новости. Группа детей и их сопровождающих в количестве 19 человек, которая не смогла вовремя вылететь из болгарского Бургаса, отправится в Санкт-Петербург в среду вечером, сообщила РИА Новости руководитель отдела детского отдыха туристической компании «Тур-Арт» Ирина Артемьева.

Источник: РИА Новости

Она отметила, что 26 человек, из которых четверо взрослых, а остальные дети, уже улетели из Бургаса во вторник вечером.

«Нами были куплены билеты на эту группу у чартеродержателя “Аэлита трэвел”. Наши туристы получили билеты и вылетели туда 20-го числа, они получили билеты с обратными купонами на рейс, который вылетает из Бургаса на 11 июля в 16.10», — рассказала Артемьева.

Без нашего ведома, не поставив нас в известность, чартеродержатель “Аэлита трэвел” пересаживает наших туристов на утренний рейс на 8 утра. И когда наши туристы приезжают в аэропорт, оказывается, что их нет на этом рейсе. Мы начинаем разбираться с этой ситуацией. Мы принимаем решение, что будем сами вывозить своих туристов. На 26 человек мы вчера купили билеты на рейс авиакомпании “Аэрофлот”, они улетели в Санкт-Петербург вчера.
Ирина Артемьева
Руководитель отдела детского отдыха туристической компании «Тур-Арт»

По ее словам, оставшиеся 19 человек, из которых четверо взрослых, а остальные дети, вылетят в Петербург в среду вечером. «Оставшиеся 19 человек вылетают сегодня. Им тоже билеты куплены на рейс “Аэрофлота”. Те, кто не улетел, сейчас находятся в лагере. Вчера их сразу отвезли в лагерь, разместили. Сегодня их трансфером привезут в аэропорт Бургаса, и в 20.35 они улетят в Санкт-Петербург», — отметила Артемьева.

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