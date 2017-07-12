Письмо из прошлого распечатали жители Тайшетского района Иркутской области

Капсулу с посланием поколению 2017 года вскрыли на втором слете мальчишек «Внуки героев клятву дают» в поселке Шиткино Тайшетского района Иркутской области. Письмо было заложено 50 лет назад в постамент памятника Зое Космодемьянской. В мероприятии приняла участие заместитель председателя Законодательного Собрания Иркутской области Наталья Дикусарова. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе регионального ЗакСа.

Первый слет мальчишек прошел в мае 1967 года. Тогда на встречу поколений для разговора о прошлом и будущем собрались ветераны революции, участники Гражданской и Отечественной войн, 800 мальчишек из 20-ти населенных пунктов Тайшетского района. Вместе с ними на мероприятие пришли более двух тысяч шиткинцев. Именно тогда участники первого слета решили написать письмо потомкам 2017 года.

Второй слет мальчишек, организованный администрацией Тайшетского района при активной поддержке Законодательного Собрания региона, вновь объединил сотни людей. В Шиткино приехали школьники из Тайшета, села Бирюса, Юрт, Бузыканово, Бирюсинска, Новотремино, Квитка, Талой, Черчета и других населенных пунктов. В слете приняли участие и те самые мальчишки, которые 50 лет назад замуровывали капсулу.

Как отметила один из вдохновителей мероприятия — депутат областного парламента Наталья Дикусарова, участники первого и второго слетов — это люди совершенно разных поколений, но объединяет их одно — любовь к малой Родине, к Тайшетскому району, Иркутской области.

«Отдельно хочу обратиться к ребятам, которые собрались на этой площади. Наверное, сейчас вы не до конца осознаете, что происходит. А вот через много лет, когда вернетесь сюда, вы вспомните о сегодняшнем дне. И для вас это будет важным событием. Хочу пожелать всем добра, мира. А самое главное — давайте держаться вместе и любить нашу Родину», — сказала Наталья Дикусарова.

В письме, адресованном новому поколению из прошлого века, говорится следующее: «Под девизом “Мы за все в ответе”, “Знай свой край и его героев” мы учимся, работаем и живем. Через десятилетия, разделяющие нас, мы протягиваем вам руку дружбы и товарищества».

По словам исполняющего обязанности мэра Тайшетского района Михаила Малиновского, всем, кто принимает участие в мероприятии, выпала честь прикоснуться к истории, услышать, о чем думали и что хотели передать потомкам ребята в далеком 1967 году.

Честь вскрыть капсулу выпала участнику первого слета мальчишек Константину Щуревичу и ученику 23-й школы Тайшета Данилу Голованову. Все присутствующие направились к памятнику Зое Космодемьянской, чтобы своими глазами увидеть ту самую капсулу, ради которой все и собрались. Послание 1967 года на двух листах содержит подробное описание жизни района в те годы, например, приводятся такие цифры: «В районе проживает 56,3 тысяч человек. На территории района дислоцируются шесть леспромхозов, два химлесхоза, четыре лесхоза, две справные конторы, мебельная фабрика. В 106-ти общеобразовательных школах района обучается 12116 учащихся». Также в письме, адресованном новому поколению из прошлого века, говорится следующее: «Под девизом “Мы за все в ответе”, “Знай свой край и его героев” мы учимся, работаем и живем. Через десятилетия, разделяющие нас, мы протягиваем вам руку дружбы и товарищества».

Продолжая традицию, новое послание в постамент памятника заложили глава Шиткино Владимир Марченко и ученик Шиткинской школы Алексей Козырицкий.

«Мы последнее поколение, которое сегодня имеет возможность пообщаться с участниками Великой Отечественной войны. Они еще живут рядом с нами. На сегодняшний день в Тайшетском районе осталось 29 ветеранов, самому “старшему” из которых 96 лет, а младшему 90. В наше время в 2011 году было организовано международное общественное движение “Бессмертный полк”, участники которого ежегодно в День Победы проходят колонной по улицам городов и сел с фотографиями своих родственников, участников Великой Отечественной войны. В 2015 году к этому движению присоединился Тайшетский район, и с каждым годом участников этой акции становится все больше! Дорогие потомки, а ведь именно Вам предстоит встретить 100-летний юбилей Победы! Интересно, какой он будет, этот победный 2045 год?! Просим вас, не теряйте память о Великом подвиге русского народа. Любите свою Родину, приумножайте историю Тайшетского района, растите детей патриотами своей Отчизны! Храните в годах добро, правду, совесть!» — говорится в послании 2017 года.