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16:48 (мск), источник: АиФ Казань

С 17 по 23 июля в Казани вновь вводится запрет для маломерных судов

Запрет для движения маломерных судов по Казанке вводится с 17 по 23 июля, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Ограничения будут действовать ежедневно с 8.00 до 20.00 для парусных, прогулочных, спортивных судов, включая гидроциклы, байдарки, гребные лодки на участке реки Казанки от Ленинской дамбы до перекрёстка улиц Чуйкова — Гаврилова. Это связано с проведением соревнований по аэроакробатике Red Bull Air Race.

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