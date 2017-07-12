С 17 по 23 июля в Казани вновь вводится запрет для маломерных судов

Ограничения будут действовать ежедневно с 8.00 до 20.00 для парусных, прогулочных, спортивных судов, включая гидроциклы, байдарки, гребные лодки на участке реки Казанки от Ленинской дамбы до перекрёстка улиц Чуйкова — Гаврилова. Это связано с проведением соревнований по аэроакробатике Red Bull Air Race.