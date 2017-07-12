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13:40 (мск), источник: Интерфакс

Гигантский ледник откололся от Антарктиды

Обломок айсберга коренным образом изменит ландшафт всего Антарктического полуострова.

Источник: AP 2017

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU — Один из крупнейших айсбергов из когда-либо зарегистрированных откололся на юго-западе Антарктики, на антарктическом шельфе, сообщает «Би-би-си».

Событие не стало большой неожиданностью. Гляциологи (специалисты по природным льдам) знали, что рано или поздно это случится. Наблюдения за развитием большой трещины на Шельфовом леднике Ларсена велись более десяти лет. Распад ледяного шельфа «Ларсена С» начался на восточном фронте Антарктиды в 2014 году.

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Шельфовый ледник Ларсена состоял из трех крупных ледников — «Ларсен А», «Ларсен B» и «Ларсен C». Сейчас откололся последний из оставшихся — «Ларсен C». В июне раскол в нем достиг 13 км от края ледника.

Ведущий исследователь британской исследовательской группы Project MIDAS, контролирующей ледяной шельф с 2014 года, прогнозировал, что айсберг отколется от шельфа в самое ближайшее время.

В свободное плавание отправилась глыба льда толщиной примерно в 200 м и размером около 6 тыс. кв. км., это примерно как две Москвы.

Однако, как отмечается, далеко она не отплывет, ученые будут внимательно наблюдать за ней.

Ученые полагают, что разлом скорее всего спровоцировали климатические изменения. За последние 50 лет температура на юго-западе Антарктики, на Антарктическом полуострове, возросла на 2,5 °C.

Комментарии
3
N M
ВВС ещё раз подтвердили этим сообщением высокую оперативность и точность подачи информации. Остальным информагентствам остаётся только ссылаться на них.
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М М
С пингвинами?
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Валерий Рюмин
Циклы изменения климата нам не известны и к чему все это приведет можно только гадать!
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