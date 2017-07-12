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14:00 (мск), источник: Uralpress.ru

В день рождения убитого в Каслях 10-летнего мальчика в небо запустят воздушные шары

22 июля, в день рождения убитого в Каслях (Челябинская область) в небо запустят воздушные шары. Этот день предложено сделать днем памяти детей, погибших от рук преступников.

С такой инициативой выступили неравнодушные жители Челябинской области. Предложение так почтить память 10-летнего мальчика появилось в социальных сетях.

«Ребята! Давайте 22 июля запустим в небо много воздушных шаров. В честь дня рождения Ванюши. Ведь это был его самый любимый праздник. Вы только представьте себе, если он нас видит, то сколько счастья и радости будет в его детских глазах», — пишет автор идеи.

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Предложение сразу нашло много откликов среди южноуральцев.

«Идея очень хорошая, только все-таки лучше в одно время, чтобы все небо в шарах было. И если люди работают, но очень хотят принять участие, давайте подстроимся и соберемся в 19−00», -пишет Ольга Артемьева.

«Давайте красные и белые шары запускать. Это цвета любви и невинности», — предлагает Анастасия Цинн.

«Давайте будет тогда это мероприятие называть не в память о Вани, а о всех детях, кто ушел на небо. И тут уже точно ни чего плохого нет, что народ решил помянуть все детей», — написала Ксения Тимошенко.

Уже известно, что к народной акции решили присоединится не только жители Каслей, но и других городов области. Известно, что в Каслях шары будут запускать возле школы № 25, а в Озерске — на Набережной. Взять с собой предлагают каждому по 11 шариков.

Как уже сообщало агентство, 10-летний мальчик пропал 14 июня. Он уехал в библиотеку на велосипеде и пропал. Утром 8 июля ребенок был найден мертвым. Трижды судимый, 29-летний местный житель заманил ребенка в свое жилище, где совершил убийство и закопал тело мальчика в малолюдном месте. Он указал полиции на место захоронения. Велосипед обвиняемый разобрал и увез на автомобиле на свалку в Озерск.

Обвиняемому в убийстве ребенка Каслинским городским судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца — до 8 сентября 2017 года. Сейчас он находится в следственном изоляторе.

Вчера на пресс-конференции, начальник региональной полиции заявил, что убежден, что вина в смерти Вани — пусть и косвенная — лежит и на муниципальных властях Каслей. В общественных местах не установлено ни одной камеры видеонаблюдения.

«В ходе проверки наши сотрудники установили, что в Каслях в общественных местах нет ни одной видеокамеры — на целый район. Кроме тех, которые установлены на частных подворьях и в магазинах. Это означает только одно — администрация самоустранилась от решения этого вопроса: профилактика у них только на бумаге чиновничьих отчётов. А ведь обеспечить свою подведомственную территорию видеонаблюдением хотя бы в минимальном объеме — прямая обязанность руководства любого муниципалитета», — утверждает глава областного полицейского главка Андрей Сергеев.

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