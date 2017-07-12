В День омича на Зелёном острове будет работать 11 тематических «улиц»
Праздник состоится 29 июля. Апогеем события станет танцевальный
Праздник состоится 29 июля. Апогеем события станет танцевальный
11 тематических «улиц» появятся на Дне омича на Зелёном острове. Изюминкой праздника станет установление танцевального рекорда, — сообщают организаторы мероприятия. Он будет организован в Танцевальном квартале в 17.00.
Общественные организации, клубы, школы, творческие коллективы активно готовят программу праздника. Например, Содружество Омских архитекторов разрабатывает дизайн афиш и карты, чтобы омичам, пришедшим на праздник, было легче ориентироваться на территории Зеленого острова. Творческая группа студентов кафедры «Дизайн костюма» Института дизайна и технологий ОмГТУ Юлия Островая, Валентина Горнец, Ольга Плесовских, Людмила Борискова, Эвелина Харитонова, Элеонора Моор под руководством члена Союза дизайнеров России Елены Филатовой создала серию пригласительных на День омича. К подготовке танцевального рекорда подключился Продюсерский дом Алексея Гализдры. Кроме того, рекорд поддержали известные люди города. В их числе заместитель мэра города Омска Ирина Касьянова, которая вместе с семьей, внуками примет участие в самом массовом танце.
«Хорошие идеи, как правило, объединяют всех. Я приду на День омича, потому что уверена, что будет интересно так же, как и в прошлом году. А еще мы с внуками присоединяемся к рекорду, ведь мы — омичи, любим свой город и хотим показать, какой он: танцующий, творческий, позитивный, яркий, солнечный», — отметила Касьянова.
Департамент общественных отношений и социальной политики напоминает, что присоединиться к рекорду может каждый. Для этого нужно отправить письмо на электронную почту den-omicha@mail.ru, или позвонить по телефону 78−77−94.