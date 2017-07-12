В День омича на Зелёном острове будет работать 11 тематических «улиц»

11 тематических «улиц» появятся на Дне омича на Зелёном острове. Изюминкой праздника станет установление танцевального рекорда, — сообщают организаторы мероприятия. Он будет организован в Танцевальном квартале в 17.00.

Общественные организации, клубы, школы, творческие коллективы активно готовят программу праздника. Например, Содружество Омских архитекторов разрабатывает дизайн афиш и карты, чтобы омичам, пришедшим на праздник, было легче ориентироваться на территории Зеленого острова. Творческая группа студентов кафедры «Дизайн костюма» Института дизайна и технологий ОмГТУ Юлия Островая, Валентина Горнец, Ольга Плесовских, Людмила Борискова, Эвелина Харитонова, Элеонора Моор под руководством члена Союза дизайнеров России Елены Филатовой создала серию пригласительных на День омича. К подготовке танцевального рекорда подключился Продюсерский дом Алексея Гализдры. Кроме того, рекорд поддержали известные люди города. В их числе заместитель мэра города Омска Ирина Касьянова, которая вместе с семьей, внуками примет участие в самом массовом танце.

«Хорошие идеи, как правило, объединяют всех. Я приду на День омича, потому что уверена, что будет интересно так же, как и в прошлом году. А еще мы с внуками присоединяемся к рекорду, ведь мы — омичи, любим свой город и хотим показать, какой он: танцующий, творческий, позитивный, яркий, солнечный», — отметила Касьянова.