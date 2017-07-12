В Уфе определят самого лучшего пчеловода Башкирии

Источник: Башинформ

Участниками конкурса станут пчеловоды, занявшие первые места в аналогичных районных или городских соревнованиях. Состязание будет состоять из двух этапов, включающих проверку теоретических знаний и практических навыков.

Победитель регионального конкурса примет участие в федеральном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии», который будет проходить в Уфе 15—17 августа . Об участии во Всероссийском конкурсе уже заявили пчеловоды из Республики Крым, Татарстана, Тульской области и Забайкальского края.