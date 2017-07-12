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13:59 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Горадминистрация объявила аукцион на установку 91 дорожного знака в Нижнем Новгороде в 2017 году

Горадминистрация объявила аукцион на установку дорожных знаков в Нижнем Новгороде в 2017 году. Об этом сообщается в материалах с сайта Госзакупок 12 июля 2017 года.

Согласно информации, по условиям аукциона подрядчик должен будет демонтировать прежние знаки и установить новые на территории города в 91 точке. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2 млн 994 тысячи рублей. Из них 2 млн 941 тысяча рублей заложены на установку знаков; 53 тысячи 855 рублей на — демонтаж. Источник финансирования работ — средства бюджета города на 2017 год.

Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 19 июля 2017 года. Сроки выполнения работ с момента заключения муниципального контракта — до 31 августа 2017 года.

Напомним, что в апреле 2017 года победителем предыдущего аукциона по установке знаков в 95 точках города стало ООО «Дорзнаксервис НН».

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