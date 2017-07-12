В Волжском установят остановку с WI-FI и USB-розетками для смартфонов
«Умную» остановку со втроенным
«Умную» остановку со втроенным
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии Волжского, остановка также будет оборудована информационным экраном с возможностью информирования о времени прибытия транспорта, навигационным интерактивным табло с антивандальным покрытием, которое поможет пассажирам быстро ориентироваться и находить путь к нужному месту.
Добавим, что в 2017 году в Волжском установят 32 новых остановочных павильона, из которых 26 будут тонированные стеклянные и шесть — металлические. У прозрачных сооружений будет использовано травмобезопасное триплекс стекло. Остановочные пункты из стекла появятся на центральных улицах города, а металлические — в промышленной зоне.
Отметим, что программа модернизации остановок рассчитана на пять лет. В 2017 году на их обновление будет потрачено более девяти миллионов рублей.