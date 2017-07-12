Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольге Алисовой, сбившей "пьяного мальчика", назначили наказание
Возбуждено дело о сговоре «скорой» с похоронным бюро
Трамп лично опроверг слова Лаврова о договоренности с Путиным
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
Как девушка весом 155 кг выглядит в купальнике (фото)
Британские аналитики заявили об угрозе «дешевых» российских ракет The Telegraph: Британские боевые корабли уязвимы для вооружений России и Китая
Ольге Алисовой, сбившей «пьяного мальчика», назначили наказание
Орлова опубликовала "запретное" фото с Фриске
Продажа «ельцинского» «Мерседеса»: разгорается скандал
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
Проведен опрос, показавший отношение украинцев к России – СМИ
Госдеп обвиняет Киев во вмешательстве в выборы США
Как девушка весом 155 кг выглядит в купальнике (фото)
67-летняя Бабкина переборщила с «уколами красоты» (фото)
СМИ: на Украину приземлились самолёты НАТО с солдатами
США избежали крупнейшей в истории авиакатастрофы
В новостройках ужесточат правила получения права собственности
Названы районы Москвы с самым дешевым жильем
Фоторепортажи
12«Мать Ганга»
8Зомби Большой двадцатки
17:51 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волжском установят остановку с WI-FI и USB-розетками для смартфонов

«Умную» остановку со втроенным WI-FI роутером, видеокамерой и USB-розетками для зарядки мобильных телефонов установят в Волжском на площади Свердлова у медколледжа.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии Волжского, остановка также будет оборудована информационным экраном с возможностью информирования о времени прибытия транспорта, навигационным интерактивным табло с антивандальным покрытием, которое поможет пассажирам быстро ориентироваться и находить путь к нужному месту.

Добавим, что в 2017 году в Волжском установят 32 новых остановочных павильона, из которых 26 будут тонированные стеклянные и шесть — металлические. У прозрачных сооружений будет использовано травмобезопасное триплекс стекло. Остановочные пункты из стекла появятся на центральных улицах города, а металлические — в промышленной зоне.

Отметим, что программа модернизации остановок рассчитана на пять лет. В 2017 году на их обновление будет потрачено более девяти миллионов рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Почему опасно бегать и как правильно приучать себя к тренировкам
Бизнесмена Сергея Полонского освободили в зале суда
Названа причина откола айсберга-гиганта от ледника в Антарктиде
«ВКонтакте»: новые ограничительные меры для соцсетей неисполнимы
Песков сравнил ситуацию с сыном Трампа и Весельницкой с сериалом
Обвиняемому в убийстве Немцова запросили пожизненный срок
Первая ракетка мира Маррей проиграл в 1/4 финала Уимблдона
Банк России предупредил о росте цен из-за холодов
Спорт
«Спартак» может впервые завоевать Суперкубок России В пятницу, 14 июля, в Москве состоится матч за Суперкубок России по футболу, в котором сразятся столичные «Спартак» и «Локомотив»
Авто
Американцы останутся без Volkswagen Touareg Немецкий концерн готов свернуть продажи своего флагманского внедорожника на территории США
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Егор Крид спел на свадьбе в «Отеле Элеон»: первые кадры Популярный певец принял участие в съемках нового сезона популярного сериала
Недвижимость
Как можно преобразить двушку в «брежневке»
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
В новостройках ужесточат правила получения права собственности
Верховный Суд может разрешить изымать жилье за перепланировку
Леди
Главная тенденция года: деконструкция Вы уже видели такие вещи и в магазинах, и на улицах
Дети
Дмитрию Шепелеву грозит арест и лишение родительских прав Такие суровые последствия могут ждать телеведущего, если он будет препятствовать семье Жанны Фриске видеться с четырехлетним Платоном.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь