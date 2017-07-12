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14:39 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

На Дональда Трампа подали в суд за блокировку подписчиков в Twitter

Пользователи обвиняют президента США в посягательстве на свободу слова.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Несколько пользователей Twitter, заблокированных президентом США Дональдом Трампом, подали на него в суд. Истцы полагают, что государственный служащий не вправе ограничивать их свободу слова на общественной площадке, которой они считают Twitter.

Иск подан в суд Нью-Йорка от имени семи пользователей и общественной организации по защите свободы слова Knight First Amendment Institute.
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В числе истцов есть сотрудник полиции, профессор социологии и композитор. В заявлении общественной организации говорится, что «президент Трамп и его помощники по связям с общественностью нарушают первую поправку к конституции США (о свободе слова, прессы, собраний, вероисповедания и т. д.— “Ъ”), блокируя частных лиц в президентском твиттере за то, что они критикуют президента или его политику».

Knight Institute подчеркнул, что в прошлом месяце направлял в администрацию президента письмо, предупредив о подаче иска, если президент или его помощники не разблокируют пользователей Twitter, заблокированных за выражение своего мнения.

Истцы подчеркивают, что считают такую блокировку нарушением закона, поскольку она осуществлена не частным лицом, а государственным служащим.

«Twitter Дональда Трампа стал важным источником новостей и информации о правительстве, и, как следствие, важной площадкой для обсуждения этой информации и информации о президенте, — считает директор организации Джамиль Джаффер.— Первая поправка к конституции относится к этой цифровой общественной площадке в той же мере, в какой он относится к залам или открытым собраниям в учебных заведениях. Белый дом действует незаконно, исключая людей с такой цифровой общественной площадки только из-за того, что они не согласны с президентом».

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В иске перечисляются случаи, после которых господин Трамп или его помощники заблокировали подписчиков. Так, например, 6 июня Дональд Трамп написал в своем аккаунте в Twitter: «Простите ребята, но если бы я опирался на фейковые новости от CNN, ABC, NBC, CBS, Washington Post или NY Times, я бы не выиграл выборы». На что одна из пользователей Twitter, Ребекка Бакуолтер из Вашингтона, ответила: «Если быть честным, это не вы выиграли выборы, это Россия выиграла их за вас», после чего была заблокирована.

В списке ответчиков помимо самого Дональда Трампа значатся его пресс-секретарь Шон Спайсер и советник по социальным медиа Дэниел Скавино. В настоящее время число подписчиков президентского Twitter составляет около 33 млн, за все время использования Twitter с 2009 года Дональд Трамп сделал около 35 тыс. записей в этом микроблоге. В иске содержится требование о том, чтобы суд признал блокировку подписчиков президентского Twitter незаконной, принял меры по отмене этой блокировки, запретил ответчикам в дальнейшем блокировать подписчиков только на основании их несогласия с позицией президента и возместил бы истцам судебные издержки.

Евгений Хвостик.

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