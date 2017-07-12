На Дональда Трампа подали в суд за блокировку подписчиков в Twitter
Пользователи обвиняют президента США в посягательстве на свободу слова.
Пользователи обвиняют президента США в посягательстве на свободу слова.
Несколько пользователей Twitter, заблокированных президентом США Дональдом Трампом, подали на него в суд. Истцы полагают, что государственный служащий не вправе ограничивать их свободу слова на общественной площадке, которой они считают Twitter.
В числе истцов есть сотрудник полиции, профессор социологии и композитор. В заявлении общественной организации говорится, что «президент Трамп и его помощники по связям с общественностью нарушают первую поправку к конституции США (о свободе слова, прессы, собраний, вероисповедания
Knight Institute подчеркнул, что в прошлом месяце направлял в администрацию президента письмо, предупредив о подаче иска, если президент или его помощники не разблокируют пользователей Twitter, заблокированных за выражение своего мнения.
«Twitter Дональда Трампа стал важным источником новостей и информации о правительстве, и, как следствие, важной площадкой для обсуждения этой информации и информации о президенте, — считает директор организации Джамиль Джаффер.— Первая поправка к конституции относится к этой цифровой общественной площадке в той же мере, в какой он относится к залам или открытым собраниям в учебных заведениях. Белый дом действует незаконно, исключая людей с такой цифровой общественной площадки только
В иске перечисляются случаи, после которых господин Трамп или его помощники заблокировали подписчиков. Так, например, 6 июня Дональд Трамп написал в своем аккаунте в Twitter: «Простите ребята, но если бы я опирался на фейковые новости от CNN, ABC, NBC, CBS, Washington Post или NY Times, я бы не выиграл выборы». На что одна из пользователей Twitter, Ребекка Бакуолтер из Вашингтона, ответила: «Если быть честным, это не вы выиграли выборы, это Россия выиграла их за вас», после чего была заблокирована.
В списке ответчиков помимо самого Дональда Трампа значатся его
Евгений Хвостик.