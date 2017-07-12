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17:00 (мск), источник: Вести - Калининград

Золоотвал на улице Ялтинской планируют превратить в зону отдыха

Калининградская область попала в число участников национального приоритетного проекта «Чистая страна». В рамках него идёт рекультивация печально известного золотоотвала на улице Ялтинской за счёт федерального бюджета.

Источник: Вести - Калининград

На этот месте был целлюлозно-бумажный завод, который в итоге обанкротился.

Объект посетил глава министерства природных ресурсов и экологии региона Юрий Шитиков. По его словам, чтобы во время дождя загрязненные воды с золоотвала не попали в реку, здесь обустроят отводной канал. Стоки направят в специальный пруд, где они пройдут фильтрацию.

«Зола представляет экологическую угрозу с точки зрения загрязнения атмосферного воздуха и особенно загрязнения Преголи, потому что золотоотвал практически вплотную подходит к реке. Поэтому все мероприятия в рамках проекта направлены на исключение этого негативного воздействия», — рассказал Юрий Шитиков.

Сейчас на объекте экскаваторами и бульдозерами уже разбирают золу и примеси. Идёт первый этап рекультивации.

Иван Фурашов, представитель подрядчика:

— Технический этап — это техническая рекультивация. Это что под собой подразумевает? Снятие золоотвала, выравнивание горизонтальной поверхности. Биологическая рекультивация — это, когда мы будем пахать, травку сеять.

Работы завершатся в середине 2018 года. Промежуточные итоги таковы, подрядчик работает с опережением графика. Это фирма из Новосибирска, уже имеет подобный опыт. Общая площадь золоотвала около 20 гектаров, как три футбольных поля. В будущем власти планируют создать здесь зону отдыха или спортивный объект.

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