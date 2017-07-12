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15:34 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Вы — жаворонок или сова? Вините в этом предков!

Похоже, природной склонностью засиживаться за полночь — или, наоборот, просыпаться с утра пораньше — мы обязаны нашим далеким предкам. Так почему же кто-то из нас предпочитает подольше поспать по утрам, а кого-то, напротив, неумолимо клонит в сон задолго до полуночи?

Представители народа хадза в Танзании почти никогда не спят в одно и то же время | Источник: jambogyuri/CC0

Как отмечают антропологи, разнообразие режимов сна и бодрствования у живущих вместе людей было очень важным для первобытных сообществ охотников и собирателей, так как там было необходимо, чтобы кто-то постоянно стоял на страже от хищников.

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Исследователи наблюдали за коренным народом хадза, до сих пор живущих первобытнообщинным строем на побережье озера Эяси на севере Танзании.

За 20 суток изучения жизни племени выяснилось, что на протяжении почти всего этого времени хотя бы кто-то из его представителей обязательно бодрствовал.

«Из примерно 200 часов, затраченных на наблюдения, все соплеменники спали разом лишь в течение 18 минут», — рассказал руководитель исследования Дэвид Самсон из Университета Торонто. Таким образом, спящие по очереди люди фактически сменяли друг друга, и все племя целиком находилось во сне лишь 0,15% от общего времени.

В среднем в любое время ночи одновременно бодрстовали восемь взрослых членов племени — то есть 40% от общего числа взрослых обитателей стоянки. Нас совершенно поразило почти полное отсутствие синхронности сна этой группы людей
Дэвид Самсон
Руководитель исследования

Более ранние исследования показывали, что около 40−70% функционирования циркадных ритмов человека (то, что принято называть биологическими часами) определяется генетикой. За остальное отвечают окружающая среда и возраст, причем по мере взросления влияние последнего фактора увеличивается.

Примечательно, что даже если принять во внимание температуру, ветер, влажность, режим питания и другие факторы, которые могут воздействовать на сон, возраст все равно остается одним из основных факторов, влияющих на характер суточной активности человека, говорит доктор Самсон.

Когда вы молоды, вам гораздо ближе хронотип «совы», то есть ваша основная активность приходится на послеполуденные часы, а с утра ничего делать не хочется. Но чем вы старше, чем более вы «жаворонок».
Дэвид Самсон
Руководитель исследования

Идея об изменении стратегии сна с возрастом известна как «гипотеза бабушки», добавляет канадец.

Согласно этому предположению, проживание вместе со старшими членами племени дает сообществу эволюционное преимущество, поскольку старшие могут помогать по хозяйству и с детьми, покуда молодежь спит, и в целом держать ход вещей под контролем.

«Бабушка очень плохо спит»

По словам Самсона, его исследовательская группа разработала собственную теорию — «гипотезу плохо спящей бабушки»: согласно этому предположению, разновозрастные сообщества вместе выживали лучше, и такое сосуществование поколений закрепилось эволюционно, причем не только у людей.

Социальные животные — например, сурикаты — всегда оставляют кого-то на страже, когда остальная часть колонии спит, что известно как «гипотеза часового».

Племя хадза по-прежнему добывает себе пропитание охотой и собирательством | Источник: jambogyuri/CC0

Она и вдохновила антропологов на изучение танзанийского народа хадза, чей быт почти не претерпел изменений за последние несколько тысяч лет.

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Хадза живут стоянками примерно по 30 человек, добывая себе пропитание охотой и собирательством. В их диету входит дичь, мёд, ягоды и семена.

Антропологи предполагают, что в похожих условиях развивались все популяции современного человека.

Волонтёров из племени учёные разбили по графикам их сна, и так определили циклы сна и бодрствования у всей стоянки, в то время как большинство современных исследований сна происходит в лабораторных условиях.

Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the Royal Society of London B.

Хелен Бриггз
BBC News

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