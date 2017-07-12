В Волгоградской области отменят два пригородных поезда с 15 июля

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ПривЖД, кроме того, с 15 июля будут ездить новые пригородные поезда — № 6809 «Качалино — Петров Вал» и № 6806 «Петров Вал — Качалино». Электрички будут отправляться от остановки «Качалино» по субботам и воскресеньям в 08:47, а от остановки «Петров Вал» — по субботам и воскресеньям в 14:17.