Умерла актриса Ирина Бунина
КИЕВ, 12 июля. /ТАСС/. В Киеве умерла советская, украинская и российская актриса театра и кино Ирина Бунина. Об этом сообщил театральный критик и журналист Олег Вергелис.
КИЕВ, 12 июля. /ТАСС/. В Киеве умерла советская, украинская и российская актриса театра и кино Ирина Бунина. Об этом сообщил театральный критик и журналист Олег Вергелис.
«Ушла из жизни Ирина Бунина, выдающаяся украинская актриса, народная артистка Украины. Ее называли «украинской Анной Маньяни», — написал Вергелис. По его словам, Бунина в последние годы болела, перенесла несколько сложных операций.
Ирина Бунина родилась в семье актеров в 1939 году в г. Магнитогорск Челябинской области, получила образование в театральном училище имени Бориса Щукина. С 1961 по 1966 годы играла в Московском академическом Театре имени Евгения Вахтангова, после чего переехала в Киев, где работала в Национальном русском драматическом театре имени Леси Украинки, а также снималась на киностудии имени Александра Довженко.
В 1974 году Буниной было присвоено звание заслуженной артистки Украинкой ССР, а в 1992 году — народной артисткой Украины. Она снялась в более чем 40 картинах. Среди них, в частности, «Артист из Кохановки», «Грачи», «Вечный зов», «День рождения Буржуя», «Возвращение Мухтара», «Мать и мачеха», «Седьмое небо».
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.