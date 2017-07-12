Умерла актриса Ирина Бунина

«Ушла из жизни Ирина Бунина, выдающаяся украинская актриса, народная артистка Украины. Ее называли «украинской Анной Маньяни», — написал Вергелис. По его словам, Бунина в последние годы болела, перенесла несколько сложных операций.

Ирина Бунина родилась в семье актеров в 1939 году в г. Магнитогорск Челябинской области, получила образование в театральном училище имени Бориса Щукина. С 1961 по 1966 годы играла в Московском академическом Театре имени Евгения Вахтангова, после чего переехала в Киев, где работала в Национальном русском драматическом театре имени Леси Украинки, а также снималась на киностудии имени Александра Довженко.